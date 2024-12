Al Circolo ARCI Roccastrada presentazione di una tesi di laurea magistrale sul territorio

Roccastrada: Venerdi 13 dicembre alle ore 17.30 al Circolo ARCI di Via Mazzini a Roccastrada si terrà la presentazione della tesi di laurea magistrale a cura della D.ssa Sofia Boccini, dal titolo “Le fragilità ulteriori: un’indagine tra gli adolescenti di una comunità delle aree interne della Maremma Toscana – una possibile strategia di intervento dell’Ente Locale”. Presenta il relatore Prof. Fabrizio Boldrini.

La tesi di laurea oggetto di presentazione è stata discussa ad Aprile scorso presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena, corso di laurea magistrale in sostenibilità sociale e management del welfare. Ha preso in esame ed analizzato il tema delle aree interne, con l’obiettivo di evidenziare una fragilità aggiuntiva che i giovani adolescenti devono fronteggiare, ovvero la carenza e talvolta la mancanza di servizi dedicati alla loro socializzazione ed aggregazione.

Nello specifico si è trattato di una ricerca sul campo relativa ai giovani adolescenti che vivono e frequentano il paese di Roccastrada. Il persistente calo della popolazione ed il suo invecchiamento, la mancanza di opportunità e la diminuzione dei servizi essenziali costituiscono problematiche di marginalità ed isolamento che limitano i diritti di cittadinanza degli abitanti di aree come questa, determinando una progressiva ma significativa emigrazione di giovani e meno giovani verso i grandi agglomerati metropolitani in cerca di migliori opportunità.

“Ho trattato il tema delle aree interne dapprima da una prospettiva teorica sia a livello nazionale che regionale – queste le parole della D.ssa Sofia Boccini – poi ho analizzato la relazione tra ambiente, economia e società mostrando lo stretto legame che esiste tra questi tre aspetti che possono sembrare apparentemente molto diversi. Ho poi effettuato una mappatura delle aree interne in Italia attraverso l’utilizzo dei dati ISTAT per poi affinare il campo di ricerca focalizzandosi sull'analisi dei dati demografici e degli stili di vita nell'area Amiata-Metallifere-Grossetana, utilizzando come fonte il Profilo di Salute 2023 dell’area grossetana. Ma la parte più interessante che costituisce il fulcro della tesi è l’analisi dello studio condotto sugli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Gozzano di Roccastrada e sui loro genitori, condotto con l’obiettivo di indagare ed evidenziare i bisogni e le necessità dei giovani che frequentano o che risiedono nella nostra piccola comunità”.

“Le conclusioni della tesi hanno prodotto un risultato interessante e sul quale riflettere attentamente in chiave futura – queste le parole del professor Fabrizio Boldrini – perché hanno messo in evidenza le criticità che riscontrano gli adolescenti in territori marginali come il nostro e quindi l’importanza di mettere a loro disposizione un Centro di Aggregazione Giovanile che derivi da un’attenta analisi del bisogno e da un processo partecipativo condiviso che coinvolga tutte le figure presenti sul territorio, dove i giovani risultano una parte attiva sia nell’ideazione che nella progettazione e come anche nella futura gestione delle idee e degli spazi”.