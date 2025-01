Al Casa Mora per la quinta giornata il Castiglione liquida i campani per 9-3

Castiglione: La Blue Factor di Massimo Bracali si riscatta dopo la sconfitta contro la Rotellistica Camaiore: al Casa Mora i biancocelesti vincono 9-3 sul Campolongo Hospital Salerno, al termine di una gara molto spezzettata, 23 falli totali, 7 cartellini blu e 7 gialli, per un totale di 5 punizioni di prima e un rigore. Nei biancocelesti ancora fuori Piro e Guaguaglini, mentre seppur febbricitante c’è Lasorsa. Pronti via e Maldini, tiro centrale, batte Marrazzo per l’1-0. La partita è subito spigolosa, con molte proteste soprattutto campane.

Alfani e Massimo Giudice si beccano in sequenza il blu, Buralli è stoppato sulla punizione dal portiere. Poi in power play Montauti recupera a centro pista, offre a Buralli che serve Maldini, 2-0. Sempre Maldini vede sbucare da dietro porta Montauti: il tiro al volo fa secco Marrazzo, 3-0. Poi Montauti va su Sabetta, e si becca il blu. Saitta è strepitoso e blocca Giorgio Giudice. Brunelli, con il Castiglione in inferiorità numerica, va in penetrazione e mette dentro il 4-0. Nell’ultima azione del tempo Giudice offre a Ferrari, che liberissimo dal limite insacca il 4-1. Ad inizio ripresa il Castiglione la chiude definitivamente: Buralli in nemmeno un minuto fa doppietta. Prima con una botta dal limite da destra, 5-1; poi in contropiede Brunelli offre ancora Buralli che scarta il portiere per il 6-1. I cartellini blu continuano. Alfani si guadagna un rigore, fallo di Buralli. Saitta è granitico e ferma l’argentino. Poi sul decimo fallo maremmano ancora Saitta stoppa Alfani sulla punizione. Blu anche per Sabetta, fallo su Montauti: Marrazzo ferma Brunelli. Faelli si mette in proprio, penetra destra e insacca il 7-1. La gara si spegne per riaccendersi nel finale, blu a Cabella per proteste dopo che aveva subito un colpo al viso. Sul decimo fallo del Salerno, Lasorsa cannoneggia sulla punizione per l’8-1. In nemmeno un minuto Alfani, rimpallo che batte il neo entrato Bussotti, e Durante, tiro al volo, accorciano sull’8-3, prima che Cabella da fuori area finisca la beneficiata dei gol per il 9-3. Sabato prossimo la Blue Factor osserverà il turno di riposo.

Blue Factor Castiglione-Campolongo Hospital Salerno 9-3

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Federico Bussotti; Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Serse Cabella, Francesco Cornacchini, Brando Santoni, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Manuel Navarra); Daniele Esposito, Francesco Sabetta, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. All. Massimo Giudice.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (4-1) 1’13 e 12’15 Maldini (C), 14’00 Montauti (C) 19’37 Brunelli (C), 24’48 Ferrari (S); st 1’48, 2’42 Buralli (C), 8’35 Faelli (C), 21’21 pp Lasorsa (C), 21’49 Fontan Alfani (S), 22’52 Durante (S), 24’25 Cabella (C).