Ailoverunnig 2022, Giani: "Un dovere sostenere la lotta a leucemie, linfomi, mielomi"

Firenze: “Consideriamo il sostegno ad Ailoverunnig una sorta di dovere, un dovere di civiltà cui diamo seguito con entusiasmo, perché Ailoverunning è un evento solidale di primaria importanza. E’ una corsa podistica non competitiva, oppure una passeggiata ludico motoria a seconda delle scelte che ogni singolo partecipante può effettuare, ma è anche e soprattutto una manifestazione di sostegno all’Ail, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mielomi. Quest’anno l’obiettivo è raccogliere fondi per potenziare il servizio trasfusionale a domicilio”.



Così si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando a Palazzo Strozzi Sacrati quest’oggi, giovedì 13 ottobre, l’ottava edizione di Ailoverunnig, la manifestazione sportiva non competitiva di sostegno all’Ail che, attraverso l’edizione 2022, si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per i servizi sanitari a favore dei pazienti emopatici.

Ailoverunning è un evento sportivo di solidarietà sociale, organizzato dal gruppo sportivo Maiano affiliato all’Uisp, il cui scopo è sostenere la Ail di Firenze. In programma vi sono una gara podistica non competitiva di dieci chilometri o una passeggiata ludico motoria di cinque chilometri. La manifestazione si svolgerà domenica 6 novembre a Firenze. L’evento è patrocinato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Città metropolitana di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Aou Careggi. Il ritrovo sarà dalle ore 7,30 alle 9 al nuovo ingresso di Careggi. L’arrivo è previsto a Casa Ail in piazza Meyer 2 a Firenze.

L’assessore allo Sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, intervenendo alla conferenza stampa, ha affermato: “Ringrazio l’Ail, da sempre all’avanguardia nel sostenere l’assistenza alle persone e la ricerca e che quest’anno sosterrà il supporto trasfusionale a domicilio, ringrazio anche il Gruppo sportivo Maiano che organizza questo evento sportivo. Invito tutti a partecipare ed a coinvolgere quante più persone possibile per raccogliere fondi a sostegno di questo progetto. Sappiamo quanto lo sport contribuisca a migliorare il benessere di tutti, ma in questa occasione c’è una ragione in più per correre: con il sostegno di ciascuno sarà più facile aiutare tanti malati gravi con l’assistenza domiciliare”.

Il direttore generale della Aou fiorentina di Careggi, Rocco Damone, ha precisato: “L’azienda di Careggi è al fianco delle associazioni di volontariato nella ricerca, prevenzione e cura delle malattie oncologiche. Questa iniziativa esprime un messaggio positivo che aiuta a rinnovare l’impegno degli operatori e della società nella battaglia contro le leucemie, i linfomi e il mieloma”.

La presidente del Gruppo sportivo Maiano, Marzia Tallini, ha precisato: “Il Gruppo sportivo Maiano ha supportato la Ail di Firenze attraverso la partecipazione ad Ailoverunning fin dalla prima edizione mettendo a disposizione i propri associati e volontari per l’organizzazione tecnica e il giorno stesso sui percorsi. Ci tengo a ringraziare personalmente tutti loro per lo spirito con il quale hanno sempre aderito mostrando coesione e sensibilità per la missione dell’Ail. Partecipate numerosi alla manifestazione. Insieme possiamo aiutare la raccolta di fondi per il servizio trasfusionale”.

Il presidente della Ail Firenze, Alberto Bosi, ha detto: “La manifestazione promossa dal Gruppo sportive Maiano ha lo scopo di raccogliere fondi per l’assistenza domiciliare al paziente emopatico con particolare riguardo alle trasfusioni di globuli rossi e piastrine che vengono erogate gratuitamente per la terapia di supporto. La partecipazione è aperta sia agli sportivi, sia a tutti i cittadini che, tramite una passeggiata in collina, siano interessati a sostenere il progetto. Vi aspettiamo!”.

La quota di iscrizione alla corsa o alla passeggiata è di 12 euro. Per i primi 2 mila iscritti sarà possibile ritirare l’esclusiva maglia tecnica di Ailloverunning. Per partecipare alla gara non competitiva è necessario il certificato non agonistico in corso di validità al 6 novembre 2022, mentre per partecipare alla ludico motoria non è richiesto nessun certificato