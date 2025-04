AiCS Grosseto organizza un corso di formazione sull’uso del defibrillatore semiautomatico: un’opportunità per imparare a salvare vite

Grosseto: Il Comitato Provinciale AiCS di Grosseto, in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Follonica, organizza un corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE), rivolto non solo ai responsabili delle associazioni sportive, ma a tutti coloro che per motivi professionali o personali, possono trovarsi nella situazione di dover gestire un’emergenza cardiaca.

Questo percorso formativo, elaborato dal Comitato Medico-Scientifico della Società Nazionale di Salvamento, si basa sulle più recenti linee guida internazionali sul primo soccorso, pubblicate dall’ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) nell’ottobre 2015. Il corso tiene conto delle indicazioni fornite dall’American Heart Association (AHA) e dall’European Resuscitation Council (ERC), offrendo un approccio completo ed efficace alla gestione dell’arresto cardio-respiratorio.

Un corso fortemente voluto da AiCS Grosseto

Alessandro Semplici, neo presidente del Comitato Provinciale AiCS di Grosseto, ha fortemente sostenuto l’organizzazione di questo corso. Con la sua decennale esperienza di soccorritore volontario in Protezione Civile, Semplici conosce bene quanto possa fare la differenza saper utilizzare un defibrillatore in casi di emergenza. Un’operazione alla portata di chiunque, anche in considerazione del fatto che oggi i DAE pubblici sono disponibili in svariate zone di ogni luogo e città, rendendo ancora più essenziale una formazione adeguata per poterli usare correttamente in caso di necessità.

Un programma strutturato per la massima efficacia

Il corso prevede un totale di otto moduli, di cui sei teorici online e due pratici in presenza. I partecipanti avranno la possibilità di acquisire competenze fondamentali attraverso l’uso del manichino, del defibrillatore semiautomatico e del simulatore Act + Fast Anti-Chocking Trainer Red, conforme alle linee guida ERC per l’apprendimento della manovra di Heimlich.

La formazione è pensata per chi opera in contesti in cui il rischio di dover intervenire in situazioni di emergenza è statisticamente più elevato, come istruttori sportivi, bagnini, operatori turistici e addetti alla sicurezza. L’obiettivo è fornire loro le competenze necessarie per eseguire manovre di rianimazione cardio-polmonare (RCP) e utilizzare il DAE in maniera efficace, aumentando così le probabilità di sopravvivenza di chi viene colpito da arresto cardiaco.

Un’esperienza formativa di alto livello

Con oltre 150 anni di esperienza nella salvaguardia della vita umana in mare, la Società Nazionale di Salvamento garantisce una preparazione di altissimo livello, basata sulle migliori pratiche e sulle evidenze scientifiche più recenti. La combinazione di teoria e pratica permette ai partecipanti di acquisire non solo conoscenze, ma anche sicurezza e prontezza nell’uso del defibrillatore e nelle tecniche di primo soccorso.

Il corso rappresenta un’opportunità unica per apprendere abilità che possono fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano acquisire una formazione qualificata e contribuire a rendere più sicura la comunità in cui viviamo.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 19 aprile. Il corso avrà inizio nei primi giorni di maggio.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Comitato Provinciale AiCS di Grosseto al numero 320 5522105, alla e-mail aicsgrosseto@gmail.com oppure rivolgendosi alla sede in via Cesare Battisti 59 a Grosseto