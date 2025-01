"Agrimarketing": il nuovo corso di formazione targato Confcommercio Grosseto

Grosseto: Come si fa a far emergere una bottiglia di olio extravergine d'oliva tra le mille proposte sugli scaffali? E come si promuove un servizio che valorizza il patrimonio agricolo della nostra Maremma, rendendolo irresistibile per il mercato? La risposta è nell'Agrimarketing, la strategia che combina il sapere tradizionale con l'innovazione del marketing per trasformare i prodotti agricoli e i servizi del settore agroalimentare in storie vincenti, capaci di parlare direttamente al consumatore.

Confcommercio Grosseto lancia un nuovo corso di formazione per chi vuole fare la differenza nel mondo del marketing agroalimentare, un settore in continua crescita e sempre più competitivo. Il programma, infatti, non solo insegna come promuovere i prodotti tipici toscani, ma prepara anche a gestire i servizi connessi, a sviluppare strategie di mercato efficaci e a costruire relazioni durature con i clienti e le reti di vendita. Perché, alla fine, il marketing è la chiave per aprire le porte del successo, che sia per un prodotto agricolo o per un servizio innovativo.

Progettato per rispondere alle crescenti richieste del mercato del lavoro locale, con particolare attenzione al settore agroalimentare, il corso mira a formare 15 esperti altamente specializzati.

La durata complessiva del percorso è di 8 mesi, articolati in 600 ore totali, di cui 380 ore di formazione in aula e laboratorio, 30 ore di orientamento e accompagnamento e 190 ore di stage.

Grazie ai finanziamenti GOL, il corso è completamente gratuito per i partecipanti che hanno specifici requisiti.

“Formare esperti di marketing agroalimentare è un passo importante per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - in particolare per il settore Agribusiness, che ha un enorme potenziale, soprattutto per la nostra Maremma. Il nostro obiettivo è formare professionisti capaci di promuovere i prodotti agroalimentari toscani con successo, anche a livello internazionale”.

Nello specifico, il percorso offre la qualifica regionale di Tecnico della definizione di strategie di mercato, pianificazione delle azioni di marketing e gestione dei rapporti con la clientela. Tra le finalità principali, oltre a una solida preparazione pratica, anche il rafforzamento delle competenze digitali, l'internazionalizzazione dei prodotti e la promozione della sostenibilità ambientale, temi sempre più cruciali per il settore agroalimentare.

Le iscrizioni sono già aperte. Il corso partirà a raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per informazioni, anche relativamente alla verifica dei requisiti, e per prenotarsi, gli interessati devono contattare l’Agenzia Formativa Confcommercio Grosseto in via Tevere 17 a Grosseto, e-mail: formazione@confcommerciogrosseto.it.

Il programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori", inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e finanziato dai fondi europei NextGenerationEU, è un’opportunità concreta per chi è alla ricerca di nuove prospettive professionali.

“Non si tratta dell’unico corso gratuito che offriamo per coloro che sono disoccupati o in cerca di nuove opportunità lavorative – chiarisce Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - L’obiettivo del GOL è quello di progettare percorsi personalizzati per il reinserimento nel mondo del lavoro, migliorando le competenze attraverso azioni di riqualificazione o aggiornamento professionale. È un'opportunità che non solo risponde a una domanda del mercato, ma contribuisce anche a rafforzare il nostro tessuto economico, formando professionisti in grado di affrontare le sfide future con competenza e visione”.