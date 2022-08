Agricoltura: La Pietra (FdI), sia centrale nell’agenda politica

Roma: “L’agricoltura è l’agroalimentare, deve rappresentare uno dei punti centrali del programma del centrodestra. Mai come adesso si è preso coscienza di quanto sia importante il comparto agricolo. Così come sia fondamentale per la bilancia commerciale il settore agroalimentare e le sue eccellenze. Innovazione, investimenti, ricerca e centralità del settore agricolo devono rappresentare un pilastro fondamentale per l’azione politica del centro destra”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Patrizio La Pietra, capogruppo nella Commissione Agricoltura.

“Occorre poi affrontare dei dossier specifici in cui occorre una visione e una determinazione che solo il centro destra può garantire: il problema della siccità; la questione dei prezzi dei prodotti agricoli; il sistema del grano, dell’olio, del latte senza scordarci il sistema suinicolo e dell’ allevamento - continua il senatore La Pietra”. “Poi, precisa il senatore di FdI, maggiore determinazione nella difesa dei nostri prodotti contro il Nutri Score e l’italian sounding che penalizza i nostri produttori. E pure l’approvazione di una legge sul florovivaismo sempre più necessario per questo comparto nella fase della transizione ecologica. Non ultimo il problema della fauna selvatica. Invece. Un ragionamento a parte richiede il comparto della pesca e la proposta di Fratelli d’Italia della creazione di un ministero de mare sarà determinante per il settore. Così come sarà importante una revisione del sistema dell’ippica con la creazione di in agenzia specifica”.

“Tutte questioni su cui Fratelli d’Italia ha sempre avuto le idee chiare e su cui in questi anni ha fatto decine di proposte. In questi anni di opposizione abbiamo dimostrato come le nostre proposte siano quanto mai concrete e necessarie per il settore agricolo e come il nostro lavoro sia stato sempre apprezzato dalle associazioni di categoria e dal tutto il mondo agricolo. Siamo pronti con le nostre idee e i nostri uomini per rendere l’agricoltura centrale nella prossima agenda politica”, conclude il senatore La Pietra.