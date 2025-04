Aeroporti, presentata la stagione estiva degli scali di Firenze e Pisa. Giani e Baccelli: “Sinergia positiva che fa crescere la regione”

Firenze: Sinergia fra gli aeroporti toscani, fra Firenze e Pisa. E anche con l’isola d’Elba. A presentare la stagione estiva degli scali di Pisa e Firenze, con le nuove rotte e un incremento del 9,6 per cento rispetto alla stagione precedente stamani, nella sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, era presente il presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alle infrastrutture, mobilità e trasporti Stefano Baccelli, l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi con il presidente Marco Carrai, la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente di Ala Toscana Maurizio Serini

“La società che gestisce i nostri aeroporti di Firenze, Pisa e dell’Isola d’Elba ha raggiunto risultati significativi – ha detto Giani -, con 9 milioni e 100mila passeggeri l’anno in arrivo o partenza dalla Toscana. Si tratta di un risultato record, considerando le infrastrutture attuali, che vengono sfruttate al massimo delle loro possibilità e fanno guardare con ottimismo alle prospettive future. I numeri crescono, e l’aereo si conferma sempre più come un volano per il turismo, l’economia e la socialità della nostra regione. Ritengo anche – ha proseguito Giani- che la gestione aeroportuale sia stata ottimale fino a questo punto; ora è necessario concentrarsi sul potenziamento delle infrastrutture.

Il nostro obiettivo concreto è quello di valorizzare e arricchire il territorio. Guardando ai voli per la prossima estate e ai risultati raggiunti, posso dire con soddisfazione che l’aereo sta diventando uno strumento che facilita l’arrivo e la partenza dalla Toscana. Questo dimostra l’efficacia del lavoro svolto fino a oggi”.

Toscana Aeroporti, forte degli ottimi risultati raggiunti nel 2024 e di una stagione invernale al di sopra delle aspettative, si prepara a inaugurare la Summer 2025, con un ampliamento significativo dell’offerta, caratterizzato da un numero crescente di rotte e dal potenziamento di numerosi collegamenti da e per gli scali di Firenze e Pisa. Nei prossimi mesi, per la Summer ’25 il Sistema Aeroportuale Toscano metterà a disposizione oltre 8 milioni di posti, stimando un incremento del 9,6% rispetto alla stagione precedente, rispondendo così alla crescente domanda di mobilità aerea. In particolare, per la stagione iniziata lo scorso 30 marzo 2025, gli scali di Firenze e Pisa collegheranno la Regione Toscana con 96 destinazioni (10 nuove destinazioni). Un’espansione che, con il raggiungimento del decimo anniversario della nascita del sistema aeroportuale toscano, conferma la complementarità strategica dei due scali e il rilevante impatto sul territorio e sull’indotto.

“La stagione estiva 2025 – ha aggiunte l'Ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi - rappresenta un ulteriore risultato significativo per Toscana Aeroporti, che, proprio quest’anno celebra dieci anni di crescita e sviluppo. L'incremento delle rotte e la maggiore capacità disponibile confermano il nostro impegno nel garantire un'offerta sempre più ampia e competitiva per i passeggeri, rafforzando la connettività della Toscana con il resto del mondo. Al tempo stesso, continuiamo a investire in innovazione, sostenibilità e nelle nostre infrastrutture, adottando soluzioni che garantiscano efficienza operativa ed allo stesso tempo la riduzione dell’impatto ambientale"

Per la sindaca Funaro “La virtuosa sinergia tra gli scali di Pisa e Firenze creata grazie a Toscana Aeroporti si sta rafforzando sempre di più – ha aggiunto-, tra l’altro con voli nuovi e strategici, non soltanto dal punto di vista turistico, come il diretto Firenze-Bruxelles. Una rotta cruciale per gli scambi con l’Unione Europea con cui il Comune di Firenze ha tanti progetti attivi, e un’opportunità preziosa per le aziende del nostro territorio e i loro investimenti. Lo sviluppo del nostro sistema aeroportuale, con nuove capacità e nuove destinazioni, rappresenta una ricchezza e un’occasione di ulteriore crescita per la nostra città”.

“Con l’estate 2025 – ha spiegato l’assessore Baccelli - , gli aeroporti di Pisa e Firenze si confermano infrastrutture strategiche per la Toscana, creando una sinergia che continua a far crescere la nostra regione. Oltre a questi due importanti scali, è fondamentale ricordare anche l’aeroporto dell’Isola d’Elba. Quest’anno, per la prima volta, grazie anche alla nostra sollecitazione come Regione Toscana, Toscana Aeroporti è entrata direttamente nella gestione dell’aeroporto elbano.

Abbiamo inoltre stipulato un nuovo contratto di continuità territoriale, sostenuto da quasi 6 milioni di euro all’anno di investimenti pubblici, provenienti in parte dalla Regione Toscana, da ENAC e dal MIT.

Come previsto, la mobilità aerea è in costante aumento: i dati registrano un incremento di quasi il 10%, con circa 9 milioni di passeggeri. Questo risultato conferma la validità dell’indirizzo intrapreso dalla Regione Toscana nella fase di transizione dalle società pubbliche o semi-pubbliche a Toscana Aeroporti.

Non solo stiamo assistendo a uno sviluppo continuo della mobilità aerea, ma possiamo contare su strumenti assolutamente complementari come gli aeroporti di Pisa e Firenze, che insieme garantiscono una rete efficiente e integrata per i collegamenti aerei della regione”

Per l’estate 2025, l’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze rafforza il proprio network con un incremento stimato dei posti rispetto alla stagione precedente del 12%, raggiungendo quota 3,27 milioni di capacità offerta. Lo scalo fiorentino si conferma l’aeroporto toscano strategico per la connettività internazionale, grazie all’offerta di collegamenti con i principali hub europei. Nella stagione estiva è previsto il potenziamento di importanti destinazioni quali Parigi (Air France), Londra (British Airways), Copenaghen (SAS), Monaco e Francoforte (Air Dolomiti). Il ventaglio delle destinazioni si arricchisce inoltre con l’introduzione di nuove rotte verso Nizza (operata da Air Corsica), Bruxelles (Vueling) e Alghero (Volotea), oltre al ritorno del collegamento con Belgrado, operato da Air Serbia. Nella Summer 2025 saranno 39 le destinazioni servite con voli diretti dallo scalo.

“Con soddisfazione- ha commentato l'assessore al turismo di Pisa Paolo Pesciatini -, apprendiamo che in questo inizio 2025, l’aeroporto Galilei sta ottenendo numeri record, confermandosi, all’interno del sistema aeroportuale regionale, porta di accesso privilegiata della Toscana e hub strategico per lo sviluppo turistico della costa e di tutta la regione stessa.

Una crescita che si unisce (fa il paio) con l’incremento delle presenze turistiche e degli arrivi a Pisa. Il turismo generato dall'aeroporto ha un impatto economico rilevante su tutto il territorio e contribuisce all’afflusso di visitatori verso le città d’arte toscane, la costa e le zone rurali, e sostiene settori fondamentali per l’economia Toscana come l'ospitalità, la ristorazione, il commercio e l’articolata offerta di servizi. Il nuovo operativo per l'estate 2025 quindi permette a Pisa di essere sempre più collegata con il mondo e di potersi sviluppare ulteriormente con grandi benefici per tutto l'indotto, rafforzando la vocazione internazionale del Galilei. Infatti ci auguriamo che, anche alla luce del necessario e imprescindibile ampliamento del nuovo terminal, Pisa e la costa diventino ancora di più un polo aggregante di investimenti sul piano delle infrastrutture, della logistica, delle imprese e del turismo, in una logica policentrica dove ogni area deve avere la possibilità di crescere intorno a specificità e determinate vocazioni.”

L’aeroporto Galileo Galilei di Pisa si appresta a vivere una stagione estiva senza precedenti, con un’offerta complessiva stimata di quasi 5 milioni di posti a sedere (+8% rispetto al 2024). L’incremento è reso possibile dal potenziamento delle frequenze giornaliere di alcune delle principali compagnie aeree operanti sullo scalo, tra cui Ryanair e Wizzair. Si aggiungono inoltre nuove rotte verso Sofia e Amman (Ryanair), Varsavia (WizzAir e Ryanair) e Katowice (WizzAir), Londra Southend e la ripresa dei voli per Barcellona (easyJet) e Dubai (flydubai), che garantisce ulteriormente la connettività internazionale dello scalo pisano grazie ai collegamenti della città emiratina proseguirà anche nella stagione invernale. L’aeroporto Galilei si conferma essere l’aeroporto toscano strategico per i collegamenti diretti, grazie all’offerta di voli verso ben 78 destinazioni. Anche l’aeroporto dell’Isola d’Elba si avvia a una stagione importante, segnata dal primo anno di gestione industriale da parte di Toscana Aeroporti. Lo scalo isolano sarà collegato, su base quotidiana, con gli scali di Pisa e Firenze con Milano Linate.