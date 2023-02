Attualità AdF. Grosseto, rinviata la manutenzione in via Paride Pascucci 1 febbraio 2023

Redazione Posticipati a data da destinarsi i lavori di AdF, originariamente previsti per domani giovedì 2 febbraio

Grosseto: Rinviata la manutenzione in via Paride Pascucci a Grosseto. Sono stati posticipati a data da destinarsi i lavori di AdF, originariamente previsti per domani giovedì 2 febbraio: pertanto, in tale giornata, il flusso idrico nelle vie interessate sarà regolare.

