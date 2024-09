Adf. Grosseto, esecuzione allaccio del primo tratto di bonifica idrica in via Senese

I lavori di AdF in programma per mercoledì 11 settembre dalle 8 alle 17



Grosseto: Intervento per esecuzione allaccio del primo tratto di bonifica idrica in via Senese, che rientra tra i cantieri PNRR pianificati e presentati da AdF insieme all’amministrazione comunale. Un masterplan di opere strategiche per la città, che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU.

L’intervento riguarda la prima parte di rete sostituita e ne seguiranno altri con la prosecuzione dei lavori, che avanzeranno in continuità nelle prossime settimane. L’esecuzione dell’allaccio è in programma mercoledì 11 settembre dalle 8 alle 17 e determinerà la temporanea sospensione dell'erogazione di acqua in: S.S 223 Senese, via del Bernina, via lago di Albano, via lago di Bolsena, via lago di Bracciano, via lago di Como, via lago di Fogliano, via lago di Garda, via lago di Mezzano, via lago di Nemi, via lago di Orta, via lago di Pozzillo, via lago d’Iseo, via lago di Vico, via lago Maggiore, via lago Omodeo, via Senese, via Umbria. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 17.30 del giorno stesso.

A chi ha lasciato ad AdF i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica vengono inviate e-mail e sms sulle temporanee chiusure del flusso idrico per manutenzioni programmate o straordinarie: per usufruire di quest’ultimo servizio, che permette di essere sempre informati sui lavori in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line all’indirizzo https://www.fiora.it/adf-da-te.html.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.