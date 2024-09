Santa Fiora: "La scuola sarà anche pronta, ma i ragazzi sono nei sotteranei del Commerciale"

Santa Fiora: «A parte la solita propaganda a favore di camera da parte del Sindaco – si legge nella nota congiunta di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia di Santa Fiora -, il dato di fatto è che nel loro primo giorno di scuola del nuovo anno gli studenti delle scuole medie sono andati nei locali sotterranei dell’Istituto Commerciale.



La Scuola sarà anche pronta, ma ancora non è fruibile per quanto: eppure anche il Sindaco ed i suoi amici sapevano bene che l’anno scolastico sarebbe iniziato proprio oggi. Gli diamo anche un’altra notizia: anche il prossimo anno inizierà il 15 settembre, così avrà modo di organizzarsi, dato che la costruzione di un edificio così semplice per ospitare circa 45 ragazzi di una sola sezione, ha comportato 8 anni di ritardi e disservizi con un costo stimato all’inizio di 1.500.000 mila euro, che ad oggi non si sa a quanto è arrivato.

Abbiamo paura che l’inaugurazione a Santa Fiora sia saltata magari perché i dirigenti regionali del PD erano già impegnati nella inaugurazione della Scuola di Ribolla, ma attendiamo fiduciosi il taglio di nastro con champagne, come ormai abituati a vedere ogni volta che si dà un servizio essenziale ai cittadini.

Ci auguriamo che Sindaco e amici lascino da parte la becera propaganda concentrandosi sulle necessità quotidiane di chi qui ci abita ogni giorno e che i nostri ragazzi entrino al più presto in un edificio che doveva essere finito anni fa».