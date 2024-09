Il messaggio di Cinzia Pieraccini sindaca di Castel del Piano per l'inizio del nuovo anno scolastico

Castel del Piano: «Cari studenti, insegnanti e famiglie, con l’inizio del nuovo anno scolastico, desidero rivolgere a tutti voi un augurio speciale. Ogni anno porta con sé nuove sfide, nuovi obiettivi e soprattutto nuove opportunità di crescita, non solo accademica, ma anche personale. Questo momento segna l'inizio di un percorso che vi condurrà a scoprire e valorizzare il vostro potenziale, a coltivare le vostre passioni e a sviluppare le competenze che vi accompagneranno nel futuro.

Per gli studenti, questo è il momento di guardare avanti con fiducia e determinazione. Che possiate affrontare ogni giorno di scuola con curiosità, entusiasmo e la volontà di dare sempre il meglio di voi stessi. Non abbiate paura degli ostacoli che troverete lungo il cammino: ogni difficoltà superata sarà una lezione preziosa, ogni successo raggiunto una dimostrazione delle vostre capacità e della vostra unicità, ogni sconfitta un modo per crescere. Non esiste una classifica entro la quale essere posizionati, esiste la vostra vita da vivere sulla scorta di voi stessi quali individui.

Agli insegnanti, va il mio più profondo apprezzamento per il loro costante impegno nel formare e guidare i giovani. Il vostro ruolo è fondamentale: siete guide, ispiratori e modelli per le nuove generazioni. Che possiate continuare a trasmettere con passione non solo il sapere, ma anche quei valori di rispetto e senso civico che sono gli unici basamenti su cui fondare la nostra società.

Alle famiglie, che accompagnano con amore e sostegno i loro figli in questo percorso, va il mio ringraziamento. La vostra presenza e partecipazione attiva sono essenziali per costruire un'alleanza educativa solida, capace di sostenere i ragazzi nel loro cammino.

Che questo anno scolastico sia per tutti voi un viaggio stimolante, ricco di soddisfazioni e esperienze irripetibili. Affrontatelo con il cuore aperto e la mente pronta ad accogliere tutto ciò che verrà. Ogni giorno è un'opportunità per imparare, migliorarsi e avvicinarsi ai propri sogni.

Buon inizio e buon anno scolastico a tutti!». E' stato questo ieri, in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, il messaggio di auguri del Sindaco di Castel del Piano Cinzia Pieraccini.