Ad Artemare Club la mappa di Marco Polo della scoperta dell’America

Monte Argentario: Si, Artemare Club per il 700 ennale della morte di Marco Polo espone la mappa contenuta nella pubblicazione “The Mysteries of the Marco Polo maps” che documenta la scoperta dell’America ben 200 anni prima di Cristoforo Colombo da parte del grande viaggiatore veneziano.



La prova contenuta nella carta geografica conservata nella Biblioteca del Congresso a Washington riportata nel libro citato di Benjamin B. Olshin è stata donata alla biblioteca americana nel 1933 dall’ italo-americano nato a Latina nel 1870 di nome Marcianus F. Rossi – Filomeno Emanuele Marciano Rossi e raffigura una nave a fianco di una carta che mostra una parte dell'India, della Cina, del Giappone, delle Indie orientali e dell'America del Nord.

Denominata "Map with ship - Carta con nave" il documento reca uno stemma disegnato sotto la nave e le lettere con il nome Marco Polo e sarà visibile ad Artemare Club per tutto il 2024 in una ricostruzione grafica a manifesto per ricordare la sua scomparsa il 9 gennaio di 700 anni fa.