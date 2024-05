Ad Artemare Club l'aquawoman Eleonora Vallone e le sue sette vite

Si, dal weekend prossimo 4 e 5 maggio sarà in esposizione per un mese l’ultimo libro di Eleonora Vallone “Quante vite per una? Le mie sette vite”, presentato di recente nelle sale di rappresentanza del Circolo Canottieri Aniene a Roma con Enrica Bonaccorti, Giorgio Gosetti e Maria Rita Parsi. Eleonora Vallone, che il comandante Daniele Busetto conosce da lunga data e l’ha “vestita” l’anno scorso con il blazer Artemare Club come le altre 25 donne titolate che lo portano, si descrive nel piacevole volume “cocciuta e ribelle, ma allo stesso tempo assurdamente timida, empatica e introversa, ipersensibile” ed è proprio così conoscendola bene, figlia del famoso attore Raf Vallone nel bel libro l’autrice ci racconta con sincerità e un pizzico di ironia tutto il suo percorso dall’infanzia agli anni della celebrità, gli amori e dispiaceri, gli incontri avvenuti e quelli mancati, i personaggi famosi, i viaggi esotici, fino all’ideazione di una disciplina sportiva, l’AquaGym, che oggi si pratica ovunque, si racconta come la figlia di un padre molto amato ma ingombrante, la Eleonora mamma e poi nonna, la sportiva, la pittrice, la stilista e talmente tanto altro che non le è bastata una sola vita.

Un ritratto autobiografico sfaccettato, emozionante, pieno di sorprese, illustrato dalle foto a colori dall’archivio intimo dell’autrice. Eleonora Vallone è attrice, presentatrice televisiva, giornalista, scrittrice, autrice musicale, pittrice e stilista, nonché pioniera della ginnastica in acqua, è anche ideatrice e direttrice artistica di AquaFilmFestival, il primo festival cinematografico internazionale dedicato all’acqua e fondatrice della prima scuola in Italia per istruttori di ginnastica in acqua - in tema ha pubblicato Manuale GymNuoto, Acquagym-GymNuoto, GymSub vincitore del Premio speciale Bancarella Sport, GymVasca e MammaGym. Il libro “Quante vite per una? Le mie sette vite” di Eleonora Vallone può essere sfogliato comodamente nella sede di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano e acquistato nelle più importanti librerie, una è nella stessa strada del sodalizio la Libreria Riva di carta, o in rete.