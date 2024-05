Salute In via della Pace a Follonica i nuovi sportelli Pas e PuntoInsieme 17 maggio 2024

17 maggio 2024 98

98 Stampa

Redazione

I professionisti di Coeso Società della Salute ricevono il pubblico ogni lunedì e giovedì. Ecco come prendere un appuntamento e contattare l’équipe.

Follonica: Nuova sede e nuovo numero di telefono del Pas, Punto di accesso al sociale, e per il PuntoInsieme di Follonica. I professionisti del Coeso Società della Salute, infatti, da qualche tempo, ricevono il pubblico in via della Pace 2. Il trasferimento degli uffici si è reso necessario per alcuni lavori che saranno realizzati nella sede del distretto socio sanitario della città del Golfo. Su appuntamento, quindi, i cittadini potranno rivolgersi al PuntoInsieme, lo sportello dedicato alla non autosufficienza, e al Pas, il primo punto di accesso alla rete dei servizi sociali, ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 12. Per prenotare il proprio appuntamento e mettersi in contatto con l’équipe è possibile chiamare il numero 0566 269843. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute In via della Pace a Follonica i nuovi sportelli Pas e PuntoInsieme In via della Pace a Follonica i nuovi sportelli Pas e PuntoInsieme 2024-05-17T09:15:00+02:00 163 it I professionisti di Coeso Società della Salute ricevono il pubblico ogni lunedì e giovedì. Ecco come prendere un appuntamento e contattare l’équipe. PT1M /media/images/home-logo-coeso.jpg /media/images/thumbs/x600-home-logo-coeso.jpg Maremma News Follonica, Fri, 17 May 2024 09:15:00 GMT