Minucci (FDI): “A Roccastrada forte rappresentanza nostro partito a sostegno Alessio Caporali"

“Abbiamo in lista Roberto Bocci, Gabriele Farinelli, Giudi Parrini e Annamaria Troiani, che rappresentano Fratelli d’Italia”



Grosseto: “La candidatura a sindaco di Roccastrada di Alessio Caporali, è candidatura di spessore cercata e voluta da tutto il centrodestra unito, segnale, quest’ultimo, di un percorso condiviso con gli alleati così da fornire una valida alternativa per Roccastrada, un comune da sempre dominio delle sinistre”. A dirlo in una nota è Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto.

“Riteniamo – prosegue Minucci, - che gli ultimi 10 anni a guida Limatola, siano stati contrassegnati dall’assoluto immobilismo che ha portato di conseguenza a un vero e proprio declino di tutto il comune di Roccastrada. Inoltre, come Fratelli d’Italia, dobbiamo constatare anche il negativo atteggiamento del sindaco uscente Limatola sul prestigioso ruolo che ha in Provincia. E’ palese a tutti che Limatola da tempo ha evidentemente posto il ruolo di presidente della provincia di Grosseto a quello di sindaco di Roccastrada, visto che, a parte questa parentesi di campagna elettorale, quest’ultimo trascorre la maggior parte del suo tempo a Grosseto, svolgendo in maniera molto saltuaria il suo ruolo di Primo cittadino. Per questo, ma anche per altri molteplici motivi, crediamo che Roccastrada meriti un sindaco impegnato al mille per mille su un territorio così importante e bisognoso di immediato rilancio”.

“Come Fratelli d’Italia per questo vediamo in Alessio Caporali il sindaco pronto a guidare il futuro di Roccastrada. Caporali, assieme a tutta la sua squadra è la persona giusta, preparata e concreta per il rilancio di tutto il comune. Invito tutti i cittadini che si riconoscono nei valori e nel buon governo del centrodestra a sostenerli nel loro percorso. Infine, agli elettori di Fratelli d’Italia, vorrei porre all’attenzione i candidati che sono in lista a sostegno di “Caporali Sindaco” e che di fatto rappresentano il nostro partito all’interno della lista: Roberto Bocci, Gabriele Farinelli, Giudi Parrini e Annamaria Troiani. Sono sicuro che con il loro impegno, daranno quella spinta necessaria la rilancio del comune di Roccastrada, così da farlo rinascere dopo gli anni e gli scarsi risultati del governo del Pd e del suo alfiere Limatola”, conclude Luca Minucci.