Ad Artemare Club l' albero di Natale con un panfilo storico

Monte Argentario: Si, anche il Natale ad Artemare Club rimane in tema e le donne e gli uomini che amano il mare e frequentano il sodalizio lo hanno l’albero con uno splendido modello di yacht, il Corsaro II la nave scuola che addestra gli ufficiali in formazione dell’Accademia Navale. nel periodo invernale con uscite in mare di 2-3 giorni, nel periodo primaverile collabora con associazioni rivolte alla salvaguardia ambientale e nell’ambito del sociale e in quello estivo con la Campagna d’Istruzione, sia in acque nazionali che estere partecipando alle regate d’epoca, anche a quella dell’Argentario.



Artemare Club ricorda che l’albero di Natale originario della Germania è associato a San Bonifacio. Si tratta in genere di un abete o sempreverde di aspetto simile, addobbato con palline, piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi; alla base o sui rami si pongono piccoli regali impacchettati, un tempo l'albero era sempre di origine naturale, ma ai nostri giorni è più diffuso il commercio degli abeti coltivati e degli abeti di materiale plastico, in vari formati e colori. E’ l'8 dicembre, ovvero durante la festività cattolica dell'Immacolata Concezione, il giorno della sua preparazione.

Approfondendo la sua storia che non tutti sanno, la sua origine è molto antica ed è il simbolo dell' “axis mundi” il collegamento con il Cielo con la Stella Maris, la Madonna la stella polare guida e protettrice di chi naviga e cerca il proprio sostentamento in mare, e la Terra ecco perché Artemare Club lo propone nella sua sede nel Corso antico di Porto Santo Stefano con una storica barca a vela adornata con fili gialli e blu, i colori dell’associazione.