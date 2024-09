Ad Artemare Club il libro “Galateo in Comune” con l’uso corretto della fascia tricolore

Argentario: Lo farà con l’esposizione settimanale di importanti libri e il primo da sabato prossimo è il volume raro “Galateo in Comune”, pratico vademecum per guidare gli amministratori pubblici degli enti locali ad adottare comportamenti corretti nell’ambito dello svolgimento dell’attività del mandato e di rappresentanza nelle manifestazioni pubbliche e per comunicare la migliore immagine dell’ente e dei suoi componenti, senza lasciare niente al caso. Di recente da un simpatizzante di Artemare Club sono state mostrate foto di un sindaco che vestiva la fascia tricolore con sotto solo camicia sbracciata e pantaloni comuni nel celebrare un matrimonio civile con sposi testimoni, parenti e invitati tutti molto eleganti, gli uomini con completi scuri giacca e cravatta. Il comandante Busetto ricorda i continui insegnamenti ricevuti nei tanti corsi frequentati durante la sua carriera in Marina Militare, il mantra era la forma è sostanza nelle Istituzioni pubbliche e nelle numerose pratiche del cerimoniale per un rappresentante dello Stato, per un Sindaco il rispetto diretto verso i suoi cittadini e verso le altre istituzioni presenti nel suo territorio è obbligatorio. Il testo contiene numerosi consigli pratici e regole che consentono di dissipare i più disparati dubbi che possono sorgere nel momento in cui ci si trova ad affrontare la vita istituzionale nella sua quotidianità, al suo interno sono contenuti approfondimenti pensati per le diverse circostanze, dalle riunioni online alle sedute di consiglio dove la massima educazione e l’esposizione in italiano corretto devono essere continue, dalle modalità di esposizione della bandiera nazionale alle indicazioni su eseguire l’inno, dall’uso della fascia tricolore e dei segni distintivi all’applicazione degli emblemi araldici civici e ancora, dalle regole di cerimoniale ai gemellaggi, dai patrocini alle benemerenze civiche. Lettura obbligatoria, parola di Artemare Club, anche per quei Sindaci del territorio che non hanno ancora sfilato in testa alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali che tutti vorrebbero vedere!