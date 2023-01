Ad Artemare Club il libro del principe Harry e le sue foto di marinaio e ballerino

Monte Argentario: Si, da questo weekend ad Artemare Club per “leggere necesse est” il bestseller “Prince Harry – Spare il minore” autobiografia uscita qualche giorno fa in tutto il mondo e già tra i libri più amati e odiati che viene esposto nella sede del sodalizio a Porto Santo Stefano per essere sfogliato da tutti, insieme alla collezione di foto del principe yachtsman e ballerino e quella rara della madre Lady Diana sull’Amerigo Vespucci, abito marinaro dove stava imbarcando il comandante Daniele Busetto.



Per la prima volta, il principe Harry racconta la sua storia e lo fa con implacabile onestà, Spare - il minore è un libro denso di particolari, rivelazioni e riflessioni intime e illuminato dalla consapevolezza che l’amore vince sempre sul dolore. Prima di perdere la madre, il principe Harry, all’epoca dodicenne, era considerato l’allegra e spensierata “riserva” in inglese “spare”, del più serio erede al trono William, quel lutto però ha cambiato ogni cosa e si è trovato ad affrontare problemi scolastici e a combattere contro la rabbia e la solitudine. A ventun anni è entrato nelle forze armate e le missioni svolte hanno fatto di lui un eroe in patria, poi ha conosciuto Meghan conquistando tutti con la loro storia da film che hanno gioito per il loro matrimonio da favola. Eppure, fin dal principio, Harry e Meghan sono stati presi di mira e hanno dovuto subire ondate di insulti, razzismo e menzogne, trovandosi costretti a lasciare il paese ripetendo quanto aveva fatto la madre abbandonando la famiglia reale che nei secoli, in pochi avevano osato e ora raccontandola con tutti i protagonisti.

Occasione da non perdere per sfogliare il libro la mattina di tutti i giorni con orario 10 – 13 nei salotti vista mare della sede di Artemare Club nel Corso Umberto di Porto Santo Stefani ai numeri 77 – 79 e vedere le tante foto della sua vita militare, da velista e marinaio e anche da ballerino!