Ad Artemare Club esposizione per l'Amerigo Vespucci

Argentario: Sì, in questi momenti problematici del Governo dell’arte e della cultura italiana, raccontati quasi giornalmente dai media nazionali e internazionali, la nave scuola Amerigo Vespucci è in giro per mondo con il Villaggio Italia per la promozione del Made in Italy, con grande successo in tutti i porti toccati fino ad ora e a Singapore hanno fatto a gara a dipingerla. Ad Artemare Club prosegue l’esposizione permanente della collezione del comandante Daniele Busetto di quadri, modelli, crest, foulard, libri, francobolli e foto dell’Amerigo Vespucci, sì perché è la nave più bella di tutte è il vascello orgoglio nazionale che a 93 anni ha superato Capo Horn il pericoloso passaggio “alla fine del mondo”, dove il comandante Busetto ha passato quasi due anni a bordo nello stato maggiore della nave, scrivendo poi un famoso articolo "Ci si puo' innamorare di una nave?" per la più importante rivista del mare NAUTICA, visibile nella sede dell'associazione nel Corso di Porto Santo Stefano.