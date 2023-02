Sport Ad Acquapendente pronti per la quarta edizione della “Carnevale Cup” 21 febbraio 2023

Acquapendente: Appendice carnevalesca di carattere prettamente calcistico griffata ASD Polisportiva Real Azzurra e Comune di Acquapendente, Domenica 26 Febbraio. 18 squadre dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso lo Stadio Boario si contenderanno i tre trofei messi in palio per la quarta Edizione della "Carnevale Cup". Protagoniste le Categorie Pulcini. Nella 2012 in campo le due formazione della Real Azzurra (blu e verde), il Pianoscarano, la Pro Alba Canino, l'Orvieto Fc e la Viterbese. Nella 2013 sempre due squadre Real Azzurra in compagnia di Romeo Menti, Pro Alba Canino, Orvieto FC, Viterbo Fc. E nella 2014 ancora due squadre Real Azzurra con due della Orvieto FC, Pianoscarano e Pro Alba Canino. Stesso regolamento per ogni singolo Torneo. Due gironi preliminari da tre squadre. Le vincenti effettueranno la finalissima, le seconde la finalina 3°-4° posto, le terze quella 5°-6°.





