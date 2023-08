Accusa un malore mentre è al bar, portato con Pegaso a Siena

Arcidosso: Un uomo di 57 anni ha accusato un malore questa mattina introno alle 10:00 mentre si trovava in un bar ad Arcidosso. E' stato soccorso dai sanitari del 118 che hanno praticato massaggio cardiaco sul posto ed è stato poi portato in codice 3 con Pegaso 2 alle Scotte di Siena con massaggiatore automatico in corso.

Intervenuta anche ambulanza Misericordia di Castel del Piano, con medico e infermiere a bordo.