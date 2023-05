Accoglienza Pronto Soccorso: risolto il problema grazie anche alla raccolta di firme

Massa Marittima: “Esprimiamo soddisfazione per l’annuncio dato dal dottor Michele Dentamaro in merito alla soluzione per l’accoglienza al pronto soccorso pur rimanendo amareggiati per i tempi con i quali tali risposte arrivano e prendendo atto dell'assenza dei livelli istituzionali e politici sui temi della sanità.



Altro appunto che dimostra la “distanza” dell’organizzazione aziendale accentrata su aree vaste è quella relativa alle dichiarazioni dello stesso dirigente dell’ASL che chiudeva il suo comunicato quasi con rimprovero per i cittadini e quanti hanno segnalato il disagio.

L'affermazione con la quale il dottor Michele Dentamaro chiude l'articolo, che si riporta integralmente, recita "Si ricorda che è a disposizione anche l’ampia sala di attesa dell’ingresso principale dell’ospedale", non risponde alla realtà poiché l'ingresso principale è disponibile solo nelle ore diurne con apertura dalle 07:00 del mattino ed è chiusa durante le ore notturne e quindi indisponibile ai familiari e parenti degli utenti che vanno al pronto soccorso”, termina la lista Civica Massa Comune, Gruppo Lega, PCI, Italia Viva, Azione, Fratelli d’Italia.