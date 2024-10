Acciaio: Rossi - Michelotti (Fdi), progetto Piombino prosegue e va oltre attacchi strumentali

Piombino: “Avere finalmente un governo che ha preso a cuore le sorti della siderurgia di Piombino, dopo decenni di disinteresse e languore da parte dei precedenti esecutivi, comprendiamo che sia un fatto difficile da mandare giù per i parlamentari del Pd eletti in Toscana. Onestà intellettuale vorrebbe però che il forte impulso dato da questo esecutivo per porre Piombino in connessione con le altre realtà dell’acciaio del nostro paese, fosse riconosciuto.

Oggi l’attenzione di tutti i livelli istituzionali, e ringraziamo il sindaco Francesco Ferrari per la costanza del suo impegno, è quanto mai alta; abbiamo per questo fiducia che, a breve, arriveremo alla prima firma. Gli attacchi strumentali, mentre il progetto di rilancio siderurgico dell’area di Piombino prosegue, invece non appassionano”. Lo scrivono, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e Francesco Michelotti.