Attualità ABIO Grosseto cerca nuovi volontari 4 ottobre 2024

4 ottobre 2024

172 Stampa

Redazione

Grosseto: ABIO, l'Associazione per il Bambino in Ospedale, cerca nuovi volontari.

Mercoledì 16 ottobre alle ore 16:00 presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia in Piazza Dante si terrà il primo incontro informativo per aspiranti volontari che intendono dedicare il proprio tempo ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Durante l'incontro verrà presentata la mission di ABIO e i requisiti necessari per poter diventare volontari. L'Associazione ricorda che l'appuntamento è obbligatorio per poter accedere agli incontri successivi, anch'essi obbligatori. L'invito è rivolto a tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 69 anni. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: formazione@abiogrosseto.it - 389 92 59 189

