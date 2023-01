A2, l’Hc Castiglione travolge la Rotellistica Camaiore

Al Casa Mora nella 4° giornata del campionato i biancocelesti s’impongono 9-1. Cinquina per Buralli



Castiglione della Pescaia: Larga vittoria della Blue Factor nella 4° giornata del campionato di serie A2: al Casa Mora il Castiglione di Alberto Aloisi, annichilisce nella ripresa la Rotellistica Camaiore, quintetto che non ha mai nascosto le proprie ambizioni. Mattatore di serata il rientrante Federico Buralli, autore di una cinquina. Gara molto equilibrata nel primo tempo, con continui botta e risposta e portieri sugli scudi: Saitta nei biancocelesti e l’ex Bandieri nei versiliesi. La sblocca dopo 5’ proprio Buralli, incursione centrale e pallina nel sacco. Nella ripresa diventa però un monologo maremmano. Ancora Buralli raddoppia, poi il gol di Mattugini, ben servito sul secondo palo, l’unico lampo del Camaiore. Il tiro dalla sua area di rigore di Piro, che sorprende nettamente il portiere, 3-1, è l’inizio della goleada maremmana. Buralli mette a segno una doppietta, poi va in rete Luigi Brunelli e ancora Buralli. Nell’ultimo minuto c’è gloria anche per Perfetti e Onori a fil di sirena per il clamoroso 9-1. Castiglione che sale al secondo posto in classifica.

Luigi Brunelli, capitano Hc Castiglione: «primo tempo combattuto, poi abbiamo sfruttato il loro calo» «E’ stata una bella partita – ha sottolineato a fine gara Gigi Brunelli, capitano del Castiglione – soprattutto nel primo tempo molto combattuta. Due squadre che si sono equivalse. Poi nella ripresa il Camaiore ha preso qualche gol evitabile e si sono disuniti. Per noi è andata bene così. Siamo davvero contenti».