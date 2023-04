A2: Hobbystore Cp atteso venerdì sera sulla pista del Forte dei Marmi

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore torna in campo venerdì sera a Forte dei Marmi, alle 20,30, nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di serie A2. Per i ragazzi di Fabio Bellan è la prima di sei finali che dovrebbero consentire ai biancorossi grossetani di recuperare il ritardo che hanno nei confronti di Roller Matera e Campolongo Salerno. Durante questi ultimi giorni la squadra ha lavorato per cercare di evitare le amnesie che sono costate punti importanti nelle scorse settimane. La trasferta in Versilia è impegnativa ma l’Hobbystore ha intenzione di vendere cara la pelle per tornare a casa con un risultato positivo che possa riaprire immediatamente il discorso salvezza, dopo la sanguinosa sconfitta di Salerno, che ha fatto precipitare il Cp all’ultimo posto della classifica del girone B.

Il coach Bellan ha compattato i ragazzi e grazie ai rientri di Lorenzo Alfieri, che ha scontato la squalifica, e di Alessandro Bardini, che si è finalmente messo a disposizione del tecnico, può schierare una formazione agguerrita, che vuole disputare cinquanta minuti all'arma bianca. Non ci sarà però Marco Bianchi, impegnato con il lavoro, ma i compagni sopperiranno alla sua assenza. Al suo posto Tommaso Giusti. Il Circolo Pattinatori darà insomma battaglia sulla pista di un Forte dei Marmi che ha definitivamente perso il treno per le prime posizioni, ma che vuole comunque conservare almeno il quarto posto.

La classifica del girone B: Giovinazzo 29*; Blue Factor Castiglione e Pumas Viareggio 25; Forte dei Marmi 18; Rotellistica Camaiore 17*; Sarzana 14; Acea Follonica 11; Roller Matera e Campolongo Salerno 10; Hobbystore Grosseto 7. *Una partita in meno.