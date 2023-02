A2, Aloisi: «Successo importante, un regalo al presidente»

Nel fine settimana vince la serie B che sale in vetta alla classifica. Sconfitte per l’under19, under15 e under13



Castiglione della Pescaia: Il successo limpido contro la Decom Roller Matera ha soddisfatto in pieno il tecnico della Blue Factor Alberto Aloisi: «Sapevamo benissimo che sarebbe stata una partita difficile contro il Matera – ha detto proprio Aloisi nel dopo gara – sono una squadra collaudata che hanno combattuto con il Camaiore e il Giovinazzo alla pari e che possono contare su un giocatore forte come Piozzini. Ho detto ai ragazzi che sarebbe stata una gara da vincere sulla distanza. Abbiamo vinto in maniera meritata. E’ stata una gara particolare: era il compleanno del nostro presidente Marcello Pericoli, 70 anni, e c’era un clima festaiolo. Siamo stati bravi a far tenere alta la tensione. E’ arrivata una vittoria sofferta e il risultato non inganni, onore al Matera che si merita una classifica ben diversa».

In serie B bel successo della squadra di Enrico Mariotti, capace di rimontare lo Startit Prato e vincere per 3-2, grazie ai gol di Piro, Onori e Guarguaglini e issarsi in testa alla classifica del girone. Sconfitta con onore invece per l’under19: nel derby al Capannino il Follonica A la spunta per 3-1, rete biancoceleste di Santoni in avvio di gara. Niente da fare anche per l’under 15 che in due giorni ha perso entrambe le volte, 4-1 e 3-2 contro l’Ash Spv Viareggio, mettendo in mostra comunque una buona crescita di tutto il gruppo. Stop anche per la Skipepr Beach under 13, che cede alla lunga nel secondo tempo: l’Ash Spv Viareggio batte il Castiglione 9-1, in rete per i biancocelesti Nucci.