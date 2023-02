A1: L'Edilfox Grosseto frena la corsa della capolista Trissino

Grosseto: L’Edilfox Grosseto supera a pieni voti l’esame Trissino, costringendo al pareggio (4-4) i campioni d’Italia e d’Europa, al termine di una partita bellissima, che ha divertito e infiammato il numeroso pubblico accorso alla pista Mario Parri di via Mercurio. Il Circolo Pattinatori ha creato un maggior numero di occasioni dei ragazzi di Michele Achilli ma dopo tre minuti della ripresa il Trissino conduce 3-0 dopo aver sfruttato ogni occasione grazie alla classe dei suoi atleti. Il Grosseto non s’è perso d’animo e ha rimontato fino al 3-3, rimontando poi anche il gol di Malagoli, con Saavedra, regalandosi un pareggio davvero prezioso.

Il Circolo Pattinatori nei primi cinque minuti di gioco crea almeno cinque limpide occasioni, che Stefano Zampoli e la difesa veneta riescono a sventare, mentre Menichetti ferma in due tempi il tiro di Galbas. Il Trissino stenta a fermare le veloci incursioni di Mount e le serpentine di Saavedra. Mendez spara a lato al 12’, ma è il Grosseto a tenere il pallino del gioco. Al 13’ però basta un attimo di distrazione e il Trissino va a segno con il bomber Mendez Ortiz, che manda la palla alla destra di Menichetti. Il Cp prova subito a rimediare con un tiro a lato di Nacevich, mentre i gambali di Zampoli salvano sullo scatenato Mount. Al 18’, dopo un grande intervento di Menichetti, Saavedra colpisce un clamoroso palo alla destra del portiere ospite. Il Trissino perde per infortunio Gavioli. A 5’51 Saavedra si fa parare una punizione di prima e, poco dopo, una grandissima occasione.

Il Grosseto crea ma il Trissino lo punisce con Ipinazar a quattro minuti dalla fine. La ripresa inizia con le belle opportunità per Franchi e De Oro, ma il decimo fallo di squadra porta in lunetta Cocco, che supera Menichetti. Al 6’ inizia la grande rimonta del Circolo Pattinatori: De Oro lancia Franchi che fa secco Zampoli e dopo appena ventidue secondi Saavedra trova il 2-3 deviando in rete il tiro di Rodriguez. Il match è bellissimo: il Grosseto regala hockey champagne, rischiando il contropiede avversario. Zampoli para l’impossibile ma in un cambiamento di fronte Pinto colpisce il palo. A 8’50 dalla fine la gara torna in parità sul rigore perfetto trasformato da De Oro. L’Edilfox insiste e a 7’30 dalla fine va a un passo da un sorpasso: il tiro a colpo sicuro di De Oro viene fermato con la maschera dal portiere. Al 19’ Menichetti para un rigore a Malagoli ma il giocatore è il più lesto a riprendere la pallina e a depositarla in rete per il nuovo vantaggio veneto. A sei minuti dalla fine De Oro serve la palla giusta a Saavedra per il 4-4. Il finale è palpitante, con le due squadre che provano a vincere ma alla fine finiscono per accontentarsi.

Edilfox Grosseto-Trissino 4-4

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella. All. Alessandro Franchi.

TRISSINO: Zampoli, Bovo; Malagoli, Cocco, Schiavo, Pinto, Galbas, Mendez, Gavioli, Ipinazar. All. Alessandro Bertolucci.

ARBITRI: Simone Brambilla e Andrea Davoli.

RETI: nel p.t. 12’21 Mendez, 20’55 Ipinazar; nel s.t. 3’03 Cocco, 5’06 Franchi, 5’22 Saavedra, 16’10 De Oro (rig.), 18’06 Malagoli, 19’07 Saavedra

NOTE: infortunio a Gavioli al 18’ p.t.

Foto Mario Spalletta