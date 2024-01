Sport A1: Inizia con un pari il girone di ritorno per il Follonica Hockey 7 gennaio 2024

7 gennaio 2024 194

Stampa

Redazione

Follonica: Sulla difficile pista di Lodi, il Consorzio Maremmano Cave Follonica conquista un punto nella prima partita del girone di ritorno. Nonostante il rientro dalla pausa natalizia ritmi alti per entrambe le squadre sia il Lodi, infatti, che lo stesso Follonica creano molte occasioni, ma il primo parziale finisce sullo 0 a 0. Nella ripresa il Lodi parte subito all'attacco e trova il goal con Antonioni, dopo appena 40 secondi, passa però un solo minuto ed il Follonica grazie ad un tiro libero realizzato dal solito specialista, Davide Banini riporta il punteggio in parità. Le azioni si susseguono da una parte e dall'altra fin quando a circa otto minuti dalla fine il Lodi, grazie a Najera porta in vantaggio nuovamente la squadra lombarda. I ragazzi di Sergio Silva accelerano il ritmo e grazie ad una triangolazione ancora Davide Banini mette la pallina in rete. Finisce così con il punteggio di 2 a 2, punteggio che, viste le occasioni da entrambe le parti , soddisfa le squadre. In attesa che venga definito pil nuovo calendario di Coppa Italia, il prossimo impegno del Consorzio Maremmano Cave è sabato 13 Gennaio al PalaArmeni contro il Telea Medicali Sandrigo. Foto by Alberto Vanelli (Fisr) Seguici



