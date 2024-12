A Villa Donati Carlo Sestini e Davide La Mantia presenteranno l'ultimo libro di Francesco Donati

Grosseto: Venerdì 13 dicembre le ore 17.30 a Villa Donati in viale Manetti 7 a Grosseto il giornalista Carlo Sestini ed il prof. Davide La Mantia presenteranno il libro di Francesco Donati "Il 68 ultimo atto del romanticismo italiano tra guerra fredda e strategia della tensione".

L’autore, alla sua ventesima pubblicazione, affronta l’argomento della contestazione giovanile sotto un profilo interessante perché inserito in un contesto storico internazionale segnato dalla guerra fredda e dalla strategia della tensione. E’ anche inedito in quanto ritenuto espressione e testimonianza di quel movimento culturale che tanto accompagnò i moti per l’indipendenza ed il nostro risorgimento. La narrazione si dipana in 50 anni della nostra storia repubblicana basandosi su documentazione desecretata, atti parlamentari e atti giudiziari con l’intento di renderla il più possibile facilmente comprensibile e chiara.

Al termine dell’incontro verrà offerto un piccolo rinfresco e proposto un brindisi di augurio per le prossime feste natalizie ed il nuovo anno.