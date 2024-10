A Valpiana riapre il nido Bruco Verde

Inaugurata domenica mattina la struttura a seguito dei lavori realizzati dal Comune di Massa Marittima



Valpiana: Con l’inizio dell’anno educativo 2024-2025, dal primo di ottobre ha riaperto le porte ai bambini il nido d’infanzia “Bruco Verde” di Valpiana a seguito dei lavori di adeguamento della struttura realizzati dall’amministrazione comunale di Massa Marittima.

Domenica mattina il nuovo nido è stato inaugurato alla presenza della sindaca del Comune Irene Marconi e dell’assessora alla pubblica istruzione di Massa Marittima Sara Montemaggi. La cooperativa Arcobaleno per l’occasione ha realizzato delle attività per i più piccoli, presenti al taglio del nastro.

L’edificio, che si trova nei pressi del centro sociale di Valpiana, ha accolto i bambini del Bruco Verde fino al 2012, dopodiché, è stato chiuso per oltre 10 anni per mancanza di iscritti. Di conseguenza, una porzione dei locali da allora sono stati destinati agli uffici postali, che sono rimasti nello stabile anche con la riapertura del nido.

I lavori finanziati dall’amministrazione comunale hanno garantito l’ampliamento della superficie con la chiusura della veranda esterna che è diventata parte integrante dell’immobile. Sono stati inoltre realizzati interventi di adeguamento energetico per garantire standard qualitativi elevati e sono stati acquistati nuovi arredi.

"La riapertura del nido è un evento importante per il futuro la frazione di Valpiana che è quella in cui si concentra il numero maggiore di giovani nuclei familiari: – ha affermato la sindaca Irene Marconi –il progetto di potenziare i servizi educativi per la prima infanzia nasce infatti da un’esigenza reale di rispondere alla crescente domanda da parte delle famiglie, che abbiamo registrato negli ultimi anni, anche a seguito degli incentivi bonus asilo nido e della misura regionale nidi gratis. È una risposta di welfare importante: crediamo che la presenza di adeguati servizi scolastici sia una condizione indispensabile per trattenere i residenti e per attrarne nuovi”.

“I bambini hanno fatto il loro ingresso nel nuovo nido dal primo di ottobre – aggiunge Sara Montemaggi, assessore comunale alla pubblica istruzione – trovando un ambiente accogliente e ideale per la loro percorso di crescita grazie ai nuovi arredi e ad un approccio didattico incentrato sul benessere e sullo sviluppo psicomotorio”.

Un intervento che ha previsto un impegno economico di 150 mila euro che l'amministrazione ha sostenuto, nel corso dell'ultimo anno del mandato Giuntini, con l'accensione di un mutuo.

“Un progetto che soddisfa i bisogni della comunità di Valpiana ma che offre un'opportunità anche alle famiglie del capoluogo e delle zone limitrofe” ha dichiarato Annamaria Gabbricci presidente del consiglio di frazione.

Durante la mattinata è stato letto un bel messaggio di auguri e di incoraggiamento da parte del pedagogista Guido Tallone, consulente della cooperativa Arcobaleno, che ha richiamato al valore educativo dell’intera comunità.