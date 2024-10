A Tarquinia è conto alla rovescia per Halloween

Tarquinia: Conto alla rovescia per Halloween. Il centro storico di Tarquinia, il 31 ottobre, vivrà una giornata di festa con “Le vie dell’horror”, tanta musica e un mercatino a tema. Dalle 17,30 alle 20,30, scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e tutto il “campionario” di mostri e personaggi da incubo prenderanno vita grazie a 150 figuranti, lungo un percorso di quasi un chilometro e mezzo. Per la musica, dalle 16 alle 18, sarà protagonista la street band dell’associazione “Giacomo Setaccioli”; dalle 20,30 alle 23,30, serata dance anni Ottanta e Novanta a cura di Dj Pino House, a piazza Giuseppe Verdi. Ad accogliere i visitatori de “Le vie dell’horror” un mercatino dove trovare tutti i gadget della festa delle streghe, zucche, maschere, zucchero filato, dolci e prodotti artistici e artigianali. “La manifestazione – affermano dall’Amministrazione comunale - non si potrebbe realizzare senza il prezioso supporto dei volontari della Cri Comitato Tarquinia e dell’Aeopc e la stretta collaborazione con la Polizia locale e le forze dell’ordine”. “Le vie dell’horror” è un evento ideato e organizzato da un gruppo di volontari, con il sostegno e il contributo del Comune di Tarquinia, la collaborazione della Pro loco Tarquinia, del Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e di Evensound. Per tutte le informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Le vie dell’horror”.