A spasso nel medioevo. Sulle orme del grifone: arriva la terza edizione. Tutto il programma

Grosseto: La città di Grosseto è pronta a rivivere la sua storia medievale con la terza edizione di "A Spasso nel Medioevo. Sulle Orme del Grifone", che si terrà sabato 21 e domenica 22 settembre. L'evento, patrocinato dal Comune di Grosseto, vedrà la partecipazione di più di 500 figuranti provenienti da tutto il territorio provinciale e ospiterà anche delle comprse dell'Associazione Magistrati delle contrade di Piancastagnaio e il Gruppo Musici della Giostra del Saracino di Arezzo, offrendo ai cittadini e ai visitatori un'occasione unica per immergersi nelle atmosfere medievali, grazie a cortei, rievocazioni e spettacoli in costume.



Il fulcro della manifestazione sarà la ricostruzione storica dell'assedio di Grosseto del 1328 da parte dell’imperatore Ludovico il Bavaro. L'evento si svolgerà nel cuore del centro storico, attraversando tutte le vie principali e in particolare piazza Dante, coinvolgendo anche i luoghi culturali di maggior rilievo della città. Tutto il centro storico sarà animato da spettacoli itineranti di musica e danze medievali, artisti di strada e scene di vita quotidiana che ricreeranno l'ambiente della Grosseto di un tempo.

Grazie alla collaborazione con associazioni, imprese e artisti locali, la manifestazione vuole essere una celebrazione della cultura locale e della sua capacità di attrarre turismo culturale.

"A Spasso nel Medioevo. Sulle Orme del Grifone" – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alle Tradizioni popolari Bruno Ceccherini - si conferma come un appuntamento atteso e imperdibile per tutti gli appassionati di storia e cultura. La terza edizione promette di regalare emozioni e una riscoperta del passato attraverso una manifestazione coinvolgente che unisce storia, spettacolo e divertimento per tutte le età. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: promuovere la storia e la cultura della città, oltre a sostenere le attività commerciali incrementando il flusso di visitatori.”