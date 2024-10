A Sorano torna la Festa delle cantine 2024

Sorano: Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, a Sorano torna la Festa delle Cantine organizzata n collaborazione con il Comune. Il borgo si animerà con degustazioni, mercatini, musica live e giochi per bambini. La festa è organizzata dall’associazione “Giovanni Capaccioli” guidata dal presidente Emiliano Giorgio Calistri, con il sostegno, tra gli altri, della parrocchia San Nicola, il gruppo sportivo e la Pro Loco.

Le caratteristiche cantine scavate nel tufo apriranno le loro porte al pubblico per offrire degustazioni di piatti tipici della cucina maremmana, accompagnati dai rinomati vini locali. Sarà possibile pranzare e cenare nelle 7 cantine tutti i giorni, dalle ore 12.30 e dalle 19.30. Data la grande affluenza di visitatori è consigliata la prenotazione: per tutte le informazioni è a disposizione il sito www.soranoinfesta.com.

«Anche quest’anno va in scena una delle feste più amate dai nostri concittadini e dai turisti – spiegano dall’Amministrazione comunale –: un evento che animerà Sorano e che siamo molto felici di sostenere». Sono 15 anni infatti che nel borgo prende vita questa manifestazione.

«La festa – spiega il presidente dell’associazione “Giovanni Capaccioli”, Giorgio Emiliano Calistri – è arrivata alla sua 15 edizione: l’idea è nata per caso durante una riunione nella mia cantina, la cantina di Dante, e da lì abbiamo iniziato ad organizzare questo evento. La manifestazione ha riscosso subito un gran successo con centinaia e centinaia di visitatori da tutta Italia. Ringrazio il Comune per il sostegno e tutti i volontari e i partecipanti».

Oltre all’apertura delle cantine, per tutta la durata dell’evento piazza Busatti ospiterà la mostra mercato artigianale con orario continuato, i gonfiabili per i più piccoli. I negozi cittadini per l’occasione resteranno aperti.

Non mancherà l’intrattenimento musicale: venerdì 1 novembre i Tamburi itineranti scenderanno per le vie del centro storico dalle 19.00 con Street Beat dell’associazione musicale Euphoria. Sabato 2 novembre il borgo si animerà con le musiche itineranti della banda G.Verdi di Sorano.