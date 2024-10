A Scarlino si festeggia Halloween

Scarlino: Continua la seconda edizione della Sagra del marrone e Halloween promossa dalla Pro Scarlino in collaborazione con il Comune: il prossimo appuntamento in calendario è giovedì 31 ottobre.

Gli appuntamenti sono due: alle 18.30 alla Biblioteca comunale "Letture mostruose" con Marta Ferri e dalle ore 21.00 "Il vicolo degli orrori" in vicolo Dante nel centro storico. Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Da giovedì 31 ottobre, in piazza del Mercato, prenderà il via la sagra con il ristorante che resterà aperto anche venerdì 1 novembre a pranzo e a cena, sabato 2 novembre a cena, e domenica 3 novembre di nuovo a pranzo e a cena. La festa continuerà infatti fino a domenica 3 novembre: sono in programma mercatini, laboratori, musica dal vivo e prove di tiro con l’arco e tre convegni sui prodotti tipici dell’enogastronomia locale che si terranno ogni giorno dall'1 al 3 novembre alle ore 17 con ingresso gratuito.