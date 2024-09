A Sarteano arriva “Voci e Colori d’Autunno”

Tutte le presentazioni avverranno presso i locali della Biblioteca Comunale di Sarteano.



Sarteano: A partire dal 16 settembre nel Comune di Sarteano arriva un appuntamento all’insegna della scoperta dell’arte e del mondo editoriale per bambini e famiglie.

“Voci e Colori d’Autunno” è una serie di appuntamenti realizzata dalla Biblioteca Comunale di Sarteano in collaborazione con la Bertoni Editore, che prenderà vita proprio all’interno dei locali della Biblioteca. Un’occasione unica per ascoltare gli autori di albi illustrati, le esperienze di alcuni protagonisti del settore e vivere momenti che possano coniugare divertimento e apprendimento.





Voci e Colori d’Autunno” inizierà lunedì 16 settembre, alle ore 17:00, con “Le avventure avventurose”, un viaggio emozionante tra storie e personaggi fantastici, dedicato agli avventurieri del web, con Gianluca Bruno. Secondo appuntamento giovedì 19 settembre, ore 17:00, “I fiori di Gea”, lo straordinario mondo dei fiori raccontato ai più piccoli dallo scrittore Mario Ortolani e dall’illustratrice Cristina Arcioni. Lunedì 23 settembre, ore 17:00, “Duffy Duck e il suo doppiatore”, un incontro speciale, quello con Marco Mete, che permetterà a grandi e piccoli di scoprire i segreti del doppiaggio e le avventure del buffo papero. Ultimo appuntamento quello di giovedì 26 settembre, dalle ore 17:00 con “Il carro dei colori”, di Mirko Revoyera, un’esplosione di storie da cui farsi trasportare dentro un mondo di colori.

“Quattro appuntamenti imperdibili - dichiara l’Assessora all’istruzione Lucia Mancini - per rendere la nostra biblioteca sempre più un punto di ritrovo quotidiano e centro nevralgico della collettività. Grazie all’impegno del Comune un edificio che da sempre, come lavatoi comunali, è stato luogo di socialità, continua oggi ad esserlo oggi, sotto forma di biblioteca, con una gestione professionale e che negli anni è cresciuta, in numeri e qualità”.





Dopo ogni presentazione verrà offerta una merenda con prodotti naturali, gentilmente forniti da: Angeli e Diavoli, L’Arcalino, Il Giglio e Peccati di Gola.

Gli incontri saranno aperti ai bambini dai sei anni ai 10 anni e saranno gratuiti, si terranno presso la stessa Biblioteca Comunale, in Viale Amiata n°1 dalle ore 17:00.





Per info e prenotazioni: 0578 26921