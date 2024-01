"A retromarcia sempre avanti": il nuovo libro di Marco Di Giuseppe

Grosseto: Autore poliedrico, impiegato di giorno alla Coop di Via Ximenes e scrittore appassionato nelle ore serali, Marco Di Giuseppe si prepara a presentare il suo terzo romanzo, "A RETROMARCIA SEMPRE AVANTI", a Grosseto.



Nato nel 1976, Marco Di Giuseppe ha coltivato fin da giovane la passione per la scrittura. Nonostante il suo impegno lavorativo quotidiano, la sua dedizione alla narrativa è sempre stata un pilastro nella sua vita. L'autore ha già lasciato un segno significativo nel mondo letterario con i suoi due romanzi precedenti, immergendo i lettori in mondi fantastici e orrorifici.

"Ipse il Risveglio degli Angeli" e "Disumani" hanno affrontato temi avvincenti, portando Angeli, Demoni e una pandemia zombie a coesistere nelle vie della città di Grosseto. Di Giuseppe ha dimostrato una maestria unica nel modellare la sua città natale a suo piacere, amalgamando elementi di fantasy, horror e narrativa in un connubio avvincente.

In entrambi i romanzi, l'autore ha reso omaggio ai luoghi esistenti di Grosseto, trasformandoli in scenari straordinari e misteriosi. Le strade familiari, gli edifici noti e gli scorci della città si sono fusi con la sua creatività, dando vita a mondi fantastici dove gli eventi epici si svolgono proprio sotto il naso dei lettori.

Sabato 20 gennaio, alle ore 18, presso la libreria "Nuova Libreria" in via dei Mille a Grosseto, gli amanti della narrativa avranno l'opportunità di scoprire il lato più intimo e creativo di Marco Di Giuseppe. In questa serata unica, l'autore svelerà i retroscena della creazione di "A RETROMARCIA SEMPRE AVANTI" e condividerà la sua visione di Grosseto, una città viva non solo nei dettagli tangibili, ma anche nella magia che solo la sua penna può evocare.

Simone Ciampi, l'attore ospite, porterà ulteriore vita alle parole di Di Giuseppe, leggendo brani selezionati dall'ultimo romanzo. Sarà un'esperienza straordinaria e coinvolgente, in cui la Grosseto reale si fonderà con la Grosseto immaginaria, creando un mondo unico e indimenticabile. Un'opportunità imperdibile per i lettori di immergersi nelle storie coinvolgenti di Marco Di Giuseppe e per esplorare una Grosseto mai vista prima, sospesa tra la realtà e l'immaginazione. Non perdete l'occasione di essere parte di questo viaggio letterario straordinario!