A Porto Ercole commercianti in allerta per Pasqua tra cantieri in Via Caravaggio e preoccupazioni

Monte Argentario: Con l'arrivo della Pasqua, tradizionalmente un periodo di picco per il turismo e il commercio, i commercianti di Porto Ercole si trovano a fronteggiare una situazione preoccupante. «Mentre le festività si avvicinano - si legge nella nota di Marco Nieto del Gruppo consiliare Per l'Argentario -, il paese si presenta come un cantiere aperto, con strade chiuse e lavori in corso che rendono difficile l'accesso ai negozi e ai ristoranti.

In particolare, Via Caravaggio, una delle arterie principali del centro, è attualmente interessata da importanti lavori di ristrutturazione. Questi interventi, sebbene necessari per il miglioramento dei sottoservizi, stanno creando non pochi disagi ai commercianti. Le strade bloccate e la presenza di cantieri, infatti, non solo limitano la visibilità dei negozi, ma scoraggiano anche i turisti e i residenti dal visitare le attività commerciali».





I commercianti esprimono la loro preoccupazione per una stagione che si preannuncia difficile. "Pasqua è uno dei momenti più importanti dell'anno per noi - afferma un proprietario di un negozio -. Con i lavori in corso, molti clienti non riescono nemmeno a raggiungerci. Speriamo che si possano accelerare i tempi di completamento, ma al momento siamo molto preoccupati".

Le restrizioni al traffico e i rumori dei lavori non solo influiscono sulle vendite, ma anche sull'atmosfera che Porto Ercole riesce a creare durante il periodo pasquale. «Tradizionalmente - continua Nieto -, il paese si anima. Quest'anno, però, l'incertezza regna sovrana e molti esercenti temono una netta riduzione del fatturato».

Inoltre, l'accumulo di disagi potrebbe avere ripercussioni sul lungo termine. "Se i turisti non riescono a godere dell'esperienza completa di Porto Ercole, potrebbero decidere di non tornare". "La nostra comunità dipende in gran parte dal turismo, e ogni anno perso è un colpo duro da cui è difficile riprendersi". Nonostante le difficoltà, c'è un forte senso di resilienza tra i commercianti.

«La speranza - conclude la nota - è che, con l'arrivo della Pasqua, i lavori possano procedere a un ritmo sostenuto e che si possano trovare soluzioni per mitigare l'impatto sui commercianti. La Pasqua è da sempre l'occasione per ripartire, ma solo se il paese riuscirà a tornare a splendere, senza cantieri».