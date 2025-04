Nei supermercati Conad di Grosseto un nuovo prodotto d’eccellenza del territorio

L’olio extravergine biologico D’Uliva di Vetulonia, dell’azienda di Rita Guastella, va ad arricchire la rosa dei prodotti d’eccellenza del territorio, presenti nei supermercati Conad di Grosseto.

Grosseto: Un olio evo bio di qualità, pluripremiato, che ha ottenuto anche nel 2025 il “Gold Awards” al New York World Olive Competition, il più grande e prestigioso concorso di oli d’oliva al mondo.

I fondatori dell’azienda D’Uliva sono Rita e Giuseppe Guastella, moglie e marito hanno realizzato il loro sogno di vivere uno stile di vita più sostenibile, mangiare biologico e produrre olio d'oliva in Maremma Toscana. È un’azienda a conduzione familiare che ha iniziato l’attività nel 2001. Da oltre un decennio tutte le piante di olivo sono in piena produzione.

“Il nostro olio è fatto da una miscela di olive toscane, tra cui leccino, moraiolo, pendolino e frantoio. – spiegano Rita e Giuseppe Guastella – Raccogliamo in anticipo per preservare i sapori autentici, fruttati e tutti i benefici del prodotto. Una raccolta precoce garantisce infatti una qualità superiore anche se comporta una resa inferiore. Le olive acerbe hanno un contenuto di polifenoli significativamente più elevato rispetto a quelle mature. I polifenoli sono potenti antiossidanti e possiedono proprietà antinfiammatorie che sono state collegate alla riduzione del rischio di malattie cardiache”.

L'olio D’Uliva ha un colore verde brillante e profumi intensi. In bocca è delicato e rotondo, leggermente speziato.

“Il concetto di farm to table, ovvero dall’uliveto al piatto, - proseguono Rita e Giuseppe Guastella - è un pilastro della nostra filosofia di vita. Ci impegniamo per portare avanti una produzione che sia attenta alla salute delle persone e rispettosa dell’ambiente. Nell'uliveto sono vietati pesticidi, fertilizzanti chimici e tutto ciò che è dannoso per la natura. La raccolta delle olive è effettuata rigorosamente a mano. Siamo orgogliosi di aver abbracciato il biologico e dei risultati importanti raggiunti con il nostro olio. Ringraziamo Conad per aver creduto nella nostra azienda. Siamo felici di far conoscere sempre di più anche sul territorio, attraverso la grande distribuzione, questo olio che è ormai apprezzato da tanti anni all’estero.”

“Sempre più spazio è dedicato alla valorizzazione dei prodotti del territorio nei nostri punti vendita, – commenta Paolo degli Innocenti, proprietario e socio di Clodia Commerciale, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – con l’intento di promuovere la qualità e di sostenere le aziende locali. L’olio D'Uliva è stata per me una felice scoperta e sono sicuro che lo sarà anche per i nostri clienti.”