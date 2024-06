A Piombino nel "Gran Premio Giovanissimi" sette ori e due argenti per il Judo Grosseto

Il Cadetto Matteo Gualandi convocato per gli europei a Sofia.



Grosseto: Domenica 2 giugno era – ovviamente - un giorno di festa per tutti, tranne che per alcuni atleti del Judo Grosseto, i quali, invece di trascorrere una rilassante giornata di mare con le loro famiglie, hanno preferito partecipare alla 2° prova del Gran Premio Giovanissimi, gara di Judo che ha visto coinvolti piccoli atleti provenienti da tutta la Toscana. Le categorie che si sono confrontate in questa giornata di combattimenti sono state tutte quelle del Preagonismo, dai Ragazzi ai Fanciulli, per poi arrivare ai più piccoli…i Bambini!

E’ stata una giornata intensa di emozioni per i 9 giovani atleti del Judo Grosseto che hanno fatto da padroni all’interno del Palazzetto di Piombino, portando a casa eccellenti risultati: 7 medaglie d’oro e 2 d’argento.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Massimo Borracelli, Biagio Antonio Montariello, Enea Saggini, Mattia Romualdi, Gabriel Guidoni, Lapo Mencherini, Lapo, Nikita Foiu.

Hanno invece conquistato il secondo posto (medaglia d’argento) Maria Francesca Montariello e Federico Borracelli.





I risultati ottenuti in questa seconda tappa del Gran Premio Giovanissimi hanno dato per l’ennesima volta dimostrazione che il lavoro svolto dai tecnici del Judo Grosseto Andrea Casaglia e Riccardo Borracelli (con il prezioso e sapiente contributo dell’atleta professionista Leonardo Casaglia, appartenente al Gruppo Sportivo dei Carabinieri, sezione judo) che sta portando i loro ragazzi a conseguire ottimi risultati.

L’entusiasmo generato da queste vittorie promette di essere un punto di partenza, motivando sempre di più questi giovani atleti a superare le difficoltà, per poter raggiungere nuovi obiettivi ed inseguire i loro sogni, con passione e determinazione. Un ringraziamento va alle famiglie di questi ragazzi, le quali hanno permesso loro di partecipare a questa tappa, sacrificando così una domenica di festa.

Le soddisfazioni però non sono terminate, infatti è arrivata proprio in questi giorni la convocazione da parte della Fijkam per l’atleta Matteo Gualandi che parteciperà agli Europei, categoria Cadetti, che si terranno a Sofia in Bulgaria, in programma dal 27 al 29 giugno.