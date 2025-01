A Piancastagnaio arriva «Tipi» recital a cura di Roberto Ciufoli

Un appuntamento all'insegna delle risate, quello di domani - sabato 18 gennaio, ore 21,30 al Teatro Comunale di Piancastagnaio (Siena) - con «Tipi», un recital comico-antropologico a cura di Roberto Ciufoli. L'attore propone varie tipologie umane mostrando come una particolare caratteristica psicologica corrisponda a un atteggiamento fisico ben preciso, un modo di parlare e di scegliere le parole attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni in un esilarante percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal timido al supereroe e al danzatore. Un vero «multi-one man live show» da non perdere. Ingresso 15 euro, ridotto 10. Info: 0577/787512