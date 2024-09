A Montieri si “Svuota tutto” con Sei Toscana

A Montieri con Sei Toscana arriva lo “Svuota tutto”: è programmata per sabato 21 settembre, dalle 9 alle 13, una raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici.



Montieri: Nel parcheggio di via Verdi, in prossimità dell’incrocio verso l’Hotel Prategiano, sarà allestita una stazione ecologica itinerante in cui le utenze iscritte a ruolo Tari del Comune di Montieri potranno conferire gratuitamente rifiuti voluminosi, come mobilia vecchia ed elettrodomestici non funzionanti, ma anche altri materiali più particolari, come olio alimentare e vegetale, pile, batterie e telefoni cellulari.

“Grazie alla collaborazione con Sei Toscana, mettiamo a disposizione, a titolo sperimentale, un servizio che siamo certi potrà essere utilissimo per la cittadinanza – dice il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi –. Sarà anche un test per verificarne l’efficacia e magari, in futuro, poterlo riproporre in altre parti del territorio. La location prescelta ci pare perfetta allo scopo e sufficientemente baricentrica, comunque, rispetto ad un comune estremamente esteso come quello di Montieri. Speriamo, inoltre, che l’iniziativa possa contribuire a limitare il fenomeno degli abbandoni stradali. Invito i cittadini ad usufruire quindi del servizio che il prossimo 21 settembre verrà offerto”.

Cosa è possibile portare: mobili, reti, materassi, tavoli, sedie, giocattoli, attrezzi da giardino, pentole, ceramiche, PC, tablet, frigoriferi, lavatrici, TV, telefoni cellulari, piccoli elettrodomestici, tubi al neon, lampadine, pile, batterie auto, olio minerale e vegetale.

Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.