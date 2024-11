A Montespertoli la sesta edizione di OLEA, forum dell’olio EVO

Firenze: Torna a Montespertoli Olea – Forum dell’olio EVO, la tre giorni dedicata all’olio extra vergine di oliva, giunta quest’anno alla sesta edizione. Da venerdì 22 a domenica 24 novembre il Centro per la cultura del vino “I Lecci” diventerà palcoscenico di incontri, degustazioni guidate, mostre e iniziative didattiche e di solidarietà che coinvolgeranno produttori, esperti del settore e appassionati di olio EVO. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Montespertoli con il patrocinio della Regione Toscana e in collaborazione con la cooperativa Promocultura, Slow Food Empolese Valdelsa, Airo, Associazione nazionale Città dell’Olio e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università degli Studi Firenze, è stata presentata oggi (giovedì 21 novembre) nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale. Sono intervenuti la consigliera segretario dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni e il consigliere regionale Enrico Sostegni, il vicesindaco di Montespertoli Marco Pierini, la consigliera comunale Alessia Gallerini, l’ideatrice del progetto Valentina Canuti e l’esponente di MontEspertOlio Silvio Menghini.

“OLEA rappresenta la celebrazione del prodotto, forse il più iconico della nostra regione, nella sua eccellenza e nel suo valore produttivo - ha affermato Federica Fratoni - ma anche come emblema di una tradizione da preservare”. “Dell’edizione di quest’anno apprezzo particolarmente il coinvolgimento delle scuole, la possibilità di fare approfondimenti e di addentrarsi nelle tecniche di produzione e nella storia di questo straordinario bene, denominato non a caso ‘oro verde’, che contraddistingue la Toscana”, ha aggiunto.

Il consigliere Enrico Sostegni ha evidenziato come OLEA sia una manifestazione a 360 gradi, cresciuta nel tempo. “Il forum – ha spiegato - non è solo un momento di promozione dell’olio. Accanto alla festa, alle degustazioni e agli elementi di solidarietà, è anche occasione di approfondimento scientifico, utile per la formazione degli agricoltori e il miglioramento della qualità della produzione”.

OLEA si apre venerdì 22 novembre con due momenti significativi: alle 17.30 l’inaugurazione del ‘Centro di Documentazione della Terra e del Vino Bartolomeo Intieri’, uno spazio dedicato alla promozione della cultura del territorio e delle sue produzioni agricole; alle 18.30, la cerimonia di consegna della bandiera di ‘Città dell’Olio’ al Comune di Montespertoli. La serata proseguirà con la presentazione dell’edizione di quest’anno, a cura di Valentina Canuti e dell’assessora Alessandra De Toffoli. A seguire, un percorso di degustazione presso i banchi di assaggio dei produttori locali. Seguirà un’apericena presso l’Enoteca “I Lecci” (necessaria la prenotazione).

Si continua sabato 23 novembre, all’Auditorium Mauro Marconcini, con la presentazione di MontEspertOlio, progetto regionale per la valorizzazione dell’olio prodotto a Montespertoli, che si concluderà nel 2025: esperti e rappresentanti istituzionali discuteranno del valore del territorio, del processo di produzione e della promozione del prodotto, con interventi scientifici e pratici curati dal DAGRI dell’Università di Firenze. A seguire una degustazione dell’olio prodotto nella campagna olearia 2024. Nel pomeriggio si potranno visitare gli stand dedicati alla degustazione e alla vendita dell’olio EVO e la mostra ‘Gli Etruschi a Montespertoli’. Alle 17 la premiazione della miglior etichetta ‘Progetto olio nostro’ realizzata dagli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, all’interno dell’iniziativa di solidarietà destinata a sostenere i bambini della Repubblica Araba Saharawi Democratica attraverso la vendita delle bottiglie ottenute dalle olive raccolte dagli studenti stessi.

“OLEA 2024 dimostra come tradizione e innovazione possano convivere in perfetta armonia – ha dichiarato Marco Pierini, vicesindaco di Montespertoli – E come i territori possano mettere a sistema competenze diverse per rafforzare le filiere, investendo in qualità e formazione permanente. Grazie all'impegno dei nostri produttori stiamo ottenendo oli di altissima qualità, nel pieno rispetto dell'ambiente. Siamo convinti che OLEA possa essere un modello per il settore e per i territori come il nostro e non vediamo l’ora di dimostrarlo anche quest’anno”.

Alessia Gallerini ha evidenziato come “OLEA si conferma un evento in continua crescita”, ricordando che sabato saranno illustrati i risultati di MontespertOlio, di cui ha parlato anche lo stesso responsabile, Silvio Menghini: “Lo sforzo che stiamo facendo – ha detto - è quello di affiancare i 19 soggetti che hanno aderito al progetto nello sviluppo di un piano di marketing condiviso, promuovendo un’unica bottiglia nella quale concentrare le produzioni e gli sforzi comunicativi di tanti piccoli produttori: il tutto favorendo il più possibile il binomio prodotto-territorio elevando la riconoscibilità del primo e l'attrattività del secondo”.

L’ideatrice del progetto, Valentina Canuti, ha infine ricordato come l'evento “sia un momento culmine di un progetto molto ampio, che va avanti tutto l'anno con eventi formativi sia per le aziende sia per i consumatori”.