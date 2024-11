A Grosseto la Festa della Marcia Toscana: successi per Rabai e Pantalei

Grosseto: Con la Festa della Marcia Toscana si è chiusa al Campo Scuola Bruno Zauli di Grosseto la stagione dell'atletica regionale su pista, e si è conclusa con i portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema protagonisti nell'impianto di casa.

Alla presenza di circa 100 atleti provenienti da ogni angolo della Toscana, la mattinata si è aperta con i giovanissimi delle categorie Esordienti sfidarsi sui 1.000m in quello che ha rappresentato un vero e proprio momento promozionale per la disciplina. Poi spazio alla categoria Ragazzi, dove i biancorossi Roberto Scalabrino e Diego Furlani hanno chiuso al 12mo e 13mo posto la gara sui 2.000m, gara che al femminile ha visto il 16mo e 18mo posto di Gaia Leandri e Arianna Lambardi.

Tra i Cadetti ancora un successo per il Campione Italiano Riccardo Rabai, che marcia i 3.000m in 14:00.5 rifilando distacchi abissali agli avversari. Per l'atleta classe 2009 allenato da Fabrizio Pezzuto c'è il trionfo nel Trofeo Toscano 2024. Tra gli Under 16 podio anche per Paolo Pifferi, terzo in 15:27.8, mentre Greta Vagaggini è 10ma in 18:20.6.





Sul finale di giornata le gare assolute sui 3.000m, che hanno visto i successi dei portacolori dell'Atletica Livorno Sara Perullo e Omar Moretti, con quest'ultimo che ha accarezzato il sogno del primato italiano Under 20 tagliando il traguardo dopo 11:49.1, a soli sei secondi dall'annoso record del 1982 di Walter Arena. Ma è dalla gara femminile che arrivano le soddisfazioni per l'Atletica Grosseto Banca Tema: Arianna Cipriani (16:12.9) è terza e migliore Under 20, Alice Pantalei (17:01.9) è quinta e festeggia per il gradino più alto del podio del Trofeo tra le Allieve.

A Grosseto si sono assegnati anche i titoli societari 2024 con la società di casa che vince tra i Cadetti mentre Filippo Gorelli, assente nella gara finale, conserva il secondo posto in classifica tra gli Under 18.

(foto Moscati/Atletica Grosseto Banca Tema)