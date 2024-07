A Grosseto e provincia un’ estate piena di pugilato

Dopo 44 anni grande evento di pugilato ad Arcidosso



Grosseto: La Fight Gym Grosseto, mentre sta ultimando il programma della Boxe Night a Rispescia del 19 luglio, ha messo in cantiere un’altra manifestazione pugilistica per chiudere con il botto la stagione estiva 2024.

Questa volta è la montagna ad ospitare una manifestazione di pugilato e precisamente Arcidosso. Dopo 44 anni un evento di Boxe torna nella splendida cittadina Amiatina e come allora che ospitò un incontro professionistico in cui Alessandro Scapecchi che moveva i primi passi a torso nudo sconfisse il congolese Ruggero Musu Mapanzi, questa volta sarà l’allievo di Raffaele D’Amico, Rier Gabriel Garcia Pozo, a cercare di bissare il recente successo ottenuto al debutto di Grosseto. Sarà il ventiduenne pugliese Pasquale Barile ad affrontare nelle sei riprese nella categoria dei superwelter il beniamino locale originario di Cuba. Match per niente scontato dove Pasquale Barile cercherà di bissare la recente vittoria ottenuta a Roma contro Cristian Ciambotti.

Il match clou sarà anticipato da sette incontri dilettantistici con i migliori pugili allenati da Raffaele D’Amico con tutto il suo staff. Amedeo Raffi, presidente della Fight Gym Grosseto, rivolge un ringraziamento particolare al generoso sponsor della manifestazione Agriworks Toscana s.r.l. servizi per l’agricoltura, azienda composta per lo più da lavoratori stranieri, positivo esempio di integrazione multietnica che fornisce manodopera essenziale per un’economia prettamente agricola di questo territorio e proprio per questo mette disposizione, come in questo caso, risorse che permettono a tutta la comunità, turisti compresi, l’ingresso gratuito alla manifestazione e alla Pro Loco con il suo dinamico presidente Filippo Mazzi.