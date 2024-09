A Follonica, “Tricolori” di Padel Wheelchair

Il campionato nazionale fa tappa in Toscana, al Follonica Sporting Club, confermando la città del golfo polo nazionale della “pala corta”.



Follonica: E’ Follonica, la città del golfo, ad accogliere la seconda tappa del Campionato Nazionale di Padel in Carrozzina, il primo circuito nazionale dedicato agli atleti disabili, riconosciuto ufficialmente dalla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

L'atteso evento, in programma per questo fine settimana, segue la tappa di luglio tenutasi Club Porto Rotondo, in Sardegna. Per il Follonica Sporting Club si tratta di un risultato prestigioso, frutto dell’impegno e della determinazione del maestro nazionale Rossano Fanelli, tra i più attivi in Italia anche per il settore giovanile.

“Questo evento rappresenta un'occasione unica per Follonica – commenta Fanelli – e soprattutto per il movimento del padel wheelchair, poiché si tratta di un vero e proprio torneo con assegnazione di punti validi per il Campionato Italiano in carrozzina. I partecipanti riceveranno un punteggio in base al loro piazzamento e avranno la possibilità di entrare finalmente nella classifica generale nazionale. Come cittadino di Follonica, sono orgoglioso di contribuire a far conoscere la nostra città non solo per la bellezza del territorio e del mare, ma anche per la qualità delle strutture sportive e turistiche, tutte accessibili e attrezzate. Vorrei ricordare che il Follonica Sporting Club è stato progettato e realizzato con l’eliminazione totale delle barriere architettoniche, dimostrando ancora una volta grande attenzione ai temi dell’inclusione sociale e della disabilità. Invitiamo tutti a partecipare questo fine settimana per assistere al torneo e, magari, provare il padel durante gli Open Day che si terranno per tutto il mese di settembre”.

Con atleti provenienti da tutta Italia, il torneo a gironi inizierà domani, sabato 14, a partire dalle 15,00. Tra i partecipanti ci saranno anche due atleti maremmani, Sandro Lecci e Vincenzo Sorrentino, i quali, nonostante si siano avvicinati a questo sport da pochi mesi, hanno mostrato grande determinazione e voglia di mettersi in gioco. Tutti i partecipanti potranno usufruire dell’ospitalità del Club, e già da domani sarà possibile vedere le prime coppie impegnate nelle fasi di allenamento pre-torneo.

Invitiamo tutti a partecipare questo weekend al torneo e, se interessati, a provare il padel durante gli Open Day al Follonica Sporting Club, che si terranno per tutto il mese di settembre.

Nella foto: il maestro Fanelli (al centro) con due atleti di padel wheelchair