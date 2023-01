A Follonica arriva lo spettacolo “Thanks for vaselina”

Venerdì 27 gennaio, alle 21.15, al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica arriva lo spettacolo cult di Carrozzeria Orfeo “dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari”



Follonica: Arriva sul palco del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, venerdì 27 gennaio alle ore 21.15, lo spettacolo "Thanks for Vaselina", che festeggia 10 anni dal suo debutto dopo aver girato i più grandi teatri d’Italia. Una produzione Marche Teatro/Carrozzeria Orfeo, con la regia di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi, e con il testo firmato da Gabriele Di Luca; uscito nel 2019 anche come film, arrivato su Netflix nel 2020, e pubblicato dalla casa editrice CuePress.

"Thanks for Vaselina" racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli “ultimi” e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio è fallimento, genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’ “istante” che gli è concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore, in una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime e il banale.

Gli Stati Uniti d'America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come “effetti collaterali”, con il pretesto di “esportare” la propria democrazia.

Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, entrambi trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e, con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della marijuana esportandola dall'Italia al Messico. Su questo pretesto surreale si fonda la trama del testo che “esploderà” non appena nella loro vita entrerà Wanda, una trentenne obesa, insicura e membro di un fallimentare corso di autostima. Nessuno, a parere dei due, potrebbe essere più adatto di lei per diventare un insospettabile corriere della droga internazionale. Con la complicità della madre di Fil, Lucia, una cinquantenne ludopatica appena uscita da una clinica per disintossicarsi dal gioco, Fil e Charlie preparano Wanda per il grande viaggio. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa Annalisa, padre di Fil ed ex marito di Lucia...

Lo spettacolo vede la partecipazione di Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Sonia Barbadoro, Pier Luigi Pasino e Carlotta Crolle, con musiche originali di Massimiliano Setti, luci di Giovanni Berti, costumi di Stefani Cempini e scene di Lucio Diana.

Come di consueto sarà possibile partecipare anche alla cena a teatro, grazie alla collaborazione con l’associazione ristoratori follonichesi. A curare la cena di venerdì, che avrà inizio alle 19.45, sarà il ristorante “Marula” (per prenotare ufficio Iat 0566 52012).

I biglietti per la stagione del Teatro Fonderia Leopolda possono essere acquistati allo Iat, ufficio informazioni turistiche di Follonica, di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19), online sul sito www.leopolda.adarte.18tickets.it o alla biglietteria del Teatro, il giorno dello spettacolo, dalle ore 20. Questi i costi: primo settore intero 24 euro, ridotto 20 euro; secondo settore 19 euro intero, 15 euro ridotto. Hanno diritto alla riduzione le persone sotto i 25 anni e sopra i 65 anni.

Gli appuntamenti al Teatro Fonderia Leopolda proseguono domenica 29 gennaio con “Trucioli” di Coppelia Theatre, un altro appuntamento per adulti e bambini della rassegna “Famiglie a teatro”; la rassegna “Altri percorsi” torna il 12 marzo con “Pinocchio” di Zaches Teatro.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.comune.follonica.gr.it/leopolda/