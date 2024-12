Attualità A Follonica “Arriva Babbo Natale” per un tour della città 18 dicembre 2024

Follonica: Sabato 21 dicembre, alle ore 16:30 Babbo Natale arriva in Piazza Guerrazzi a Follonica. Accompagnato dagli amici del Vespa Club, dalle Harley Davidson e dagli scooteristi che vorranno aggregarsi, Babbo Natale percorrerà le strade di Follonica a bordo di un’auto d’epoca per fare visita a tutti i rioni della città. Al termine del tour, arriverà in Piazza Sivieri accolto dall’esibizione della Filarmonica G. Puccini Banda Città di Follonica e i cantanti della Scuola Comunale Follonichese di Musica e dell’Associazione Culturale La Balena, per dirigersi al suo Villaggio presso l’ex Casello Idraulico.

