A Castiglione i Campionati Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia, dal calcio alla vela

Castiglione della Pescaia: Nell'ambito delle manifestazioni in programma in occasione del 68° Congresso Nazionale degli Ingegneri, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Provinciale di Grosseto promuovono i Campionati Nazionali degli Ordini degli Ingegneri d’Italia sia di calcio che di vela, che si svolgeranno con una serie di regate ed incontri a Castiglione della Pescaia dal 5 all'8 settembre.



Il comune è co-organizzatore e sostenitore di questi eventi.

«Oltre a mettere a disposizione i nostri campi di calcio di Casa Mora e Casamorino - dichiara soddisfatta la sindaca Elena Nappi - siamo felici che l’Ordine degli Ingegneri di Grosseto abbia scelto Castiglione della Pescaia per organizzare i collaterali campionati di vela, anche per persone con disabilità. Un riconoscimento significativo per il nostro comune che da sempre si contraddistingue per la sensibilità nei confronti dell’inclusione e dell’accessibilità nell’anno in cui anche la nostra darsena diventa completamente accessibile per i fruitori di imbarcazioni e servizi offerti».

Sono tre gli eventi in programma. Dal 5 all'8 settembre nelle acque antistanti il Molo di Levante a Castiglione della Pescaia si svolgerà, con la collaborazione del Club Velico castiglionese, il X° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia di Vela, con imbarcazioni a vela monotipo “Este 24”. Il 7 e 8 settembre, grazie alla collaborazione con la Lega Navale Italiana, avrà luogo il II° Campionato Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d’Italia per la Classe HANSA 303.

Il 7 settembre presso il molo Cini, nella darsena comunale, si svolgerà il convegno "Il Mare è di tutti: gli Ingegneri per l'inclusione e la legalità" per un momento di riflessione sui temi dell'accessibilità, l'inclusione, la legalità e lo sport.

Negli stessi giorni delle manifestazioni sportive, la Lega Navale Italiana, in accordo con il Protocollo d'Intesa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, mette a disposizione dell'Amministrazione per la cittadinanza, gli accompagnatori, i regatanti e i giurati durante le giornate di gara, due cabinati a vela appartenenti alla flotta del "Mare di Legalità" che saranno ormeggiati nelle acque antistanti il porto.

«L'Amministrazione - si legge nella nota - intende ringraziare anche lo Yacht Club di Punta Ala per i pontili galleggianti messi a disposizione e la Marina di Punta Ala per la disponibilità degli ormeggi per le due importanti imbarcazioni, sequestrate alla mafia e dedicate al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ed al magistrato Francesco Coco, fornite dalla Lega Navale».