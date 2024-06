A Buonconvento inizia il week end di NOVA Eroica

Domani si pedala con i campioni. Sabato i cinque percorsi, domenica la Family



Buonconvento: Inizia domani, venerdì 21 giugno alle ore 14,00, il lungo week end di Buonconvento e i ciclisti di NOVA Eroica. Ce ne sarà per tutti, grandi e piccoli, sportivi e semplici appassionati, ciclisti da fondo, escursionisti o ciclisti in erba. E per la prima volta anche viaggiatori a pedali che attrezzano la bici per ogni eventualità, persino dormire dove possibile e aspettare di ripartire il giorno dopo.

NOVA Eroica piace sempre più ad iniziare dai grandi campioni dal curriculum stellare che pedaleranno domani pomeriggio e sosteranno allo stand Garmin per raccontare le loro grandi imprese, fino ai bambini e alle famiglie che domenica mattina parteciperanno all’evento dedicato proprio a più piccini, accompagnati da mamma e papà. In mezzo, sabato, la corsa vera e propria su cinque diversi percorsi, dal cicloturistico alla Epic Route di ben 290 chilometri e 5500 metri di dislivello con partenza alle ore 5.00 del mattino e rientro a Buonconvento, dopo aver messo sotto le ruote la val d’Orcia, le Crete Senesi e il Chianti, forse il mattino di domenica.

A parte il percorso Epico, destinato per adesso ad una pattuglia di cento corridori, si potrà scegliere tra percorso Lungo “Terra di Siena” di 127 chilometri, percorso Medio “Crete Senesi” di 104 chilometri, percorso Corto “Val d’Arbia di 70chilometri e percorso Corto “Buonconvento” di 50 chilometri. Sui percorsi Lungo e Medio sono previsti dei tratti cronometrati che poi consentiranno di stilare la classifica. Su questi due percorsi l’ACSI assegnerà i titoli di campione nazionale gravel per le categorie uomini, donne e portatori di handicap.

NOVA Eroica è un evento Eroica, dunque caratterizzato dalla “bellezza della fatica e il gusto dell’impresa” ma con biciclette gravel e abbigliamento moderno. In comune con gli eventi Eroica di tipo Classic ci sono le “strade bianche” della provincia di Siena, diventate sempre più meta mondiale del ciclismo di ogni ordine e grado, e i ristori da favola a base di ribollita, zuppa di pane, pane e olio, pane zucchero e vino, uova al pomodoro, pecora bollita e……… tantissimo altro.

Qui tutti i percorsi e le tracce gpx: https://eroica.cc/it/nova-eroica/storia-della-corsa

Il video dell'edizione 2023: https://vimeo.com/842408699

NOVA Eroica Buonconvento 2024

Buonconvento – piazza Garibaldi

Programma

Venerdì 21 giugno

Ore 14.00 - 20.00: Bike fitting presso Stand GENERALI

Ore 15.00: Apertura NOVA Bike Village

Ore 15.00 - 19.00: “Clean up your bike” Lavaggio Biciclette gratuito con NUNCAS

Ore 16.00: Ride “White Road By GARMIN Cycling Club” con Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Daniel Oss, Marco Aurelio Fontana e Omar Di Felice - Stand GARMIN

Ore 15.00 - 21.00: Ritiro Buste Tecniche

Ore 15.00 - 21.00: Ritiro Pacco Gara

Ore 15.00 - 20.00: Ciclofficina Eroica

Ore 15.00 - 20.00: Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 15.00 - 23.00_ “Eroica Caffè”

Ore 19.00: Aperitivo presso Stand Garmin

Ore 19.00: 20.00 Aperitivo Ciclo Club “Eroica Caffè”

Ore 20.00 - 22.00: Cena nel Borgo di Buonconvento

Musica ed Intrattenimento in Piazzale Garibaldi

Sabato 22 giugno

Ore 6.00 – 8.00: Ritiro Buste Tecniche

Ore 6.00 – 19.00: Ritiro Pacchi Gara

Ore 6.00 – 20.00: Ciclofficina Eroica

Ore 6.00 – 23.00: “Eroica Caffè”

Ore 6.00 – 19.00: Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 08.00: Partenza NOVA Eroica 2024

Ore 9.00 – 19.00: Ritiro Buste Tecniche e Pacco gara NOVA Eroica Family

Ore 9.00 – 19.00: NOVA Eroica Bike Village

Ore 9.00 – 20.00: “Clean up your bike” Lavaggio Biciclette gratuito con NUNCAS

Domenica 23 giugno

Ore 8.00: Apertura NOVA Eroica Family

Ore 8.00 – 9.30: Ritiro Busta Tecnica e Pacco Gara

Ore 9.00_ Partenza NOVA Eroica Family

Ore 10.00 – 11.00: Merenda La Piana NOVA EROICA Family

Ore 11:00 – 12:00: Arrivo NOVA Eroica Family in via Soccini e consegna medaglia

Premi, Musica ed Intrattenimento

Buonconvento (SI), 20 giugno 2024

L’Eroica nasce in Toscana. Questione di anima, terra, strade bianche, paesaggi, buon vino e buon cibo, cultura e passioni, storia e Gino Bartali.

Oggi Eroica, sia nella proposta Classic che NOVA, è conosciuta in tutto il mondo per la sua gente speciale, i suoi valori e rappresenta in sé l’idea di uno stile di vita che guarda al futuro, nel rispetto di identità e ambiente, alla ricerca delle radici autentiche di un grande sport come il ciclismo